¡Escándalo fuera de las canchas! Héctor Herrera, exjugador del Toluca y figura del Houston Dynamo, está dando de qué hablar luego de que se reportara su presunto arresto en Estados Unidos. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, pero lo que más llamó la atención fue una fotografía que comenzó a circular en redes sociales y que mostraría al futbolista tras su detención. ¿Qué ocurrió?

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El exseleccionado mexicano enfrenta la polémica a pocos días de que Houston Dynamo inicie su participación en los Playoffs. / IG: h.herrera16

¿Por qué detuvieron a Héctor Herrera en Estados Unidos?

Según los reportes que comenzaron a circular durante las últimas horas, el actual jugador del Houston Dynamo Héctor Herrera, habría sido arrestado en el condado de Montgomery por una supuesta infracción relacionada con conducir bajo la influencia del alcohol.

La noticia tomó fuerza después de que la cuenta especializada The North End Podcast compartiera información sobre el caso, acompañada por una fotografía del mediocampista tras su presunta detención.

En la publicación se puede leer: “Héctor Herrera fue arrestado anoche en el condado de Montgomery por conducir bajo la influencia del alcohol”, mensaje que rápidamente se viralizó entre aficionados del futbol mexicano y de la MLS.

Además, la imagen difundida muestra datos atribuidos al exseleccionado nacional, así como el motivo por el que supuestamente habría sido detenido por las autoridades estadounidenses.

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Non-Austin FC news 📰 Hector Herrera was arrested last night in Montgomery County for DWI. The Houston Dynamo take on the San Jose Earthquakes in Game 1 of their Western Conference First Round Series on Tuesday night. https://t.co/hlO3XJDSXu — The North End Podcast (@TheNorthEndPod) November 22, 2026

¿Héctor Herrera podría perderse un importante partido tras su detención en Texas?

La noticia cayó como bomba porque Héctor Herrera atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada con el Houston Dynamo.

El futbolista mexicano debía disputar en los próximos días un partido clave con su equipo, que está peleando por mantenerse en la lucha por el campeonato de la MLS.

Por ahora, se desconoce si la situación derivada de su presunta detención afectará su participación, por lo que la preocupación entre los aficionados no deja de crecer.

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Hasta el momento, ni Héctor Herrera ni Houston Dynamo han emitido una postura oficial sobre los reportes. / IG: h.herrera16

¿Quién es Héctor Herrera, futbolista mexicano que brilló en Europa?

Héctor Miguel Herrera López nació el 19 de abril de 1990 y es considerado uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de la última década. Su carrera despegó con Pachuca, donde destacó por su calidad en el mediocampo antes de dar el salto al futbol europeo con el Porto de Portugal.

Durante seis temporadas en el club portugués se convirtió en capitán y ganó importantes títulos, consolidándose como uno de los mexicanos más destacados en Europa. Más tarde defendió la camiseta del Atlético de Madrid, donde formó parte del plantel campeón de LaLiga en la temporada 2020-2021. Posteriormente jugó con Houston Dynamo, tuvo un paso por Toluca y regresó al conjunto estadounidense para continuar su trayectoria profesional.

A nivel internacional también presume una carrera destacada. Formó parte de la histórica Selección Mexicana que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, conquistó la Copa Oro 2015 y disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.