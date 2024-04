‘Venecia bajo la nieve’ por primera vez en México

Por primera vez en México llega la obra, ‘Venecia bajo la nieve’, que se estrenó el viernes 12 de abril en el Teatro Xola Julio Prieto de la CDMX, alternando funciones con Sergio Mayer, Issabela Camil, Mauricio Castillo, Dobrina Cristeva, María Aura y Víctor Hugo Martín.

MÉXICO, CDMX, TEATRO XOLA; 08 DE ABRIL DE 2024.- CONFERENCIA DE PRENSA DE LA PUESTA EN ESCENA TITULADA VENECIA BAJO LA NIEVE DONDE ACTUAN SERGIO MAYER, MAURICIO CASTILLO ENTRE OTROS. FOTOS: ALEX ISUNZA / @AlexIsunza/TVNOTAS

Al respecto platicamos con una de las protagonistas, María Aura, quien nos dio todos los detalles:

“Estoy muy contenta, un poco nerviosa porque estrenar siempre es emocionante y la verdad es un proyecto increíble. Es la primera vez que se hace en México y deseo que sea muy exitosa, porque es una obra muy divertida. ¡Espero nos dure mucho tiempo!”.

¿De qué trata ‘Venecia bajo la nieve’?

La historia es de dos viejos amigos que se reencuentran después de muchos años y deciden presentar a sus parejas actuales en una cena en casa de uno de ellos. Lo que comienza como una velada tranquila pronto se convierte en un torbellino de emociones cuando las parejas comienzan a revelar secretos, resentimientos y conflictos que han estado guardando durante años.

“Mi personaje se llama ‘Natalia’. Es muy dulce, entregada amorosa. Mi esposo es el personaje que hace Víctor Hugo Martín y van a vivir una transformación muy interesante en el transcurso de esta obra. Inicia de una forma y gracias a los personajes de ‘Cristóbal’ y ‘Patricia’, que son los que interpretan Sergio Mayer o Mauricio Castillo e Issabela Camil o Dobrina Cristeva, porque alternan”, dijo María Aura.

“Es muy padre interpretar personajes que tienen un cambio así y aprender algo y acaban siendo mejores personas. Yo siempre tengo este pensamiento de que los personajes nos llegan cuando tenemos que aprender algo nosotros como personas. Muchas veces yo soy así de ingenua, inocente e incrédula como ‘Natalia’ y también muy amorosa, dulce, y tengo un fondo rudo como todas las personas. Es un personaje con el que me identifico y es fácil de entenderla y quererla”.

“Pero como dije en la conferencia no todo es sufrimiento y drama. También necesitamos un poco de diversión y risas. Esta obra me da esta oportunidad de divertirme un rato y pasarla muy bien. Además hace reír a la gente que eso me encanta”.

Para compaginar la familia y la carrera: “Eso es lo difícil de la vida, pero pues me divido como tantas mujeres y como tantos hombres que tienen familia y profesión. Yo igual, trabajo turnos dobles, pero vale la pena las dos cosas: dedicarle a mis hijos todo el tiempo del mundo y a mi trabajo también”, concluyó María Aura.

¿Dónde se presenta ‘Venecia bajo la nieve’, cuándo son las funciones y dónde comprar boletos?

‘Venecia bajo la nieve’ se presenta todos los viernes a las 7:00 pm, en el Teatro Xola Julio Prieto, ubicado en Eje 4 Sur Xola #809 esq. Nicolás San Juan, Col. del Valle, Ciudad de México, 03100.

Los boletos están disponibles en Ticketmaster y van de los 604 a los 855 pesos mexicanos.

