Viuda de Fernando del Solar comenta que el conductor se le manifestó y le dejó un mensaje

A casi dos años del fallecimiento de Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro confesó que ha sentido su presencia en su casa.

Incluso, señaló que el desaparecido conductor le habría dejado un mensaje en algunas de las ocasiones que ha sentido su presencia.

La viuda de Fernando reveló que ha tenido algunos encuentros paranormales con su amado y se le ha manifestado de una manera poderosa.

Anna Ferro fue el último amor de Fernando del Solar / Facebook: Fernando del Solar

Fernando del Solar se le manifiesta a su viuda y le pide que vuelva a encontrar el amor

Según Anna, el mensaje que Fernando del Solar le dejó es que rehaga su vida con una nueva pareja. Aunque sabe que los dos se amaron mucho, lo justo sería que ella encontrara nuevamente la felicidad.

“Estoy abierta al amor, a una nueva pareja… sí me lo ha manifestado (Fernando) y estoy aprobada”, indicó.

Quien fuera la última esposa de Fernando del Solar dijo que algunas de las manifestaciones son por medio de mover objetos y extrañas actividades.

Además, Anna dice que esto no le asusta sino por el contrario, le hace sentir paz que esté junto a ella y que además le comunique que le “da permiso” de tener una nueva pareja.

“Estoy abierta al amor… pero todavía me falta sanar el corazón”, reconoció, aunque también se sinceró diciendo que no ha considerado tener una nueva pareja y no ha conocido a nadie más pues sigue con el duelo de su partida.

Anna Ferro dijo que Fernando se le ha manifestado tras su muerte / Instagram

Anna Ferro sigue extrañando a Fernando del Solar y cuenta cómo se le manifiesta

Hace un tiempo, quien fuera la última esposa de Fernando, contó a TVNotas lo duro que ha sido la ausencia del conductor y lo que más extraña de él.

“Su sonrisa, sus chistes, su olor, sus caricias, sus abrazos. Todo. Era un hombre íntegro”, dijo.

Igualmente comentó que algunas de sus manifestaciones son “en sueños” y en “otras formas” de manera más energética. “Yo sé que está aquí conmigo”, confió.

Anna habla con Fer todo el tiempo, asegura / Instagram: @fernandodelsolar

Además, reveló que habla con él “todo el tiempo, a cada rato” porque le da paz. “Cuando uno está en una energía de paz, de luz y amor, de confianza, seres de luz se acercan”, explicó.

