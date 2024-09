¿Wendy Guevara se va a casar? Una de las Perdidas habría confirmado el rumor

A Wendy Guevara no solo le ha llegado la fama sino también el amor. Recientemente, la integrante de las Perdidas confesó en una transmisión en vivo que está iniciando una relación amorosa y se emocionó al contar todos los planes a futuro que tiene con el joven, de quien no dio nombre ni como se conocieron o desde cuando están juntos.

La originaria de Guanajuato reveló: “Les voy a contar algo. Yo he salido con este chico, y no me gusta sacarlo en redes ni nada. Quedamos en algo él y yo, que, pues vamos a intentarlo”.

Wendy Guevara / Instagram

La ganadora de los 4 millones de pesos contó que planean ya vivir juntos: “Se va a ir a vivir conmigo a lo mejor a León, así en mi casa. Cuando venga aquí a México va a ver a su familia y yo me quedo aquí en esta casa y luego nos regresamos a León (...) Estamos pensando en hacerlo. Noes que me vaya a casar”.

Sin embargo, tras la información que dio Wendy, en redes sociales ya corren rumores que han tomado fuerza por declaraciones de su amiga Evelyn ‘Mamita’ Hernández.

Evelyn “la Mamita” Hernández habló de más ¿Wendy se va a casar?

Fue en una trasmisión en vivo donde se veía a Evelyn “la Mamita” Hernández en su local, aseguró que estaba, preparándose para una despedida de soltera. De inmediato le preguntaron si se trataba de una de las Perdidas.

La influencer confirmó las sospechas de sus fans al admitir que era muy probable que la persona en cuestión fuera una de sus famosas amigas. Los seguidores rápidamente apuntaron a Wendy Guevara como la posible candidata.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que dijo el nombre de Wendy a medias. También dijo que ya solo faltaba ver la casa donde vivirían juntos, tal como lo dijo Wendy en su en vivo.

La trasmisión no tardo en finalizar y en la sección de comentarios comenzaron a comentar que Evelyn ya había ventilado a su amiga.

Hasta ahora la Perdida no ha salido a desmentir o confirmar que se trate de ella.