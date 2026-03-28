Ramsés Vidente lanzó fuerte predicción del Popocatépetl, ¿erupción inminente en la CDMX?

Otra vez Ramsés Vidente encendió las alarmas. Días antes de que se activara la alerta por ceniza en la CDMX, lanzó una predicción que hoy muchos consideran inquietantemente precisa. ¿Qué dijo exactamente y qué tan grave es la actividad del Popocatépetl?

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¿Qué predicción hizo Ramsés Vidente sobre la erupción del volcán Popocatépetl?

El nombre de Ramsés Vidente volvió a colocarse en tendencia luego de que, el pasado martes 24 de marzo de 2026, compartiera una predicción que hoy es motivo de inquietud, especialmente en la Ciudad de México, Puebla y Morelos.

En un video que ahora circula con fuerza en redes sociales, el astrólogo habló directamente de movimientos volcánicos, mencionando con claridad al volcán Popocatépetl como uno de los puntos de mayor riesgo. En su mensaje, Ramsés dejó entrever que no se trataba de la actividad “normal” del coloso, sino de algo más intenso.

“¡Atención! Volcán en la Ciudad de México en erupción, alerta. En la Ciudad de México hay algo que puede estar pasando, también en Colima. Atención: el volcán Popocatépetl; en Colima se habla de erupciones, expulsiones y movimientos”, aseguró.

Aunque muchos suelen minimizar este tipo de advertencias, el vidente fue claro al insistir en que la intensidad sería distinta:

“Ay, Ramsés, es normal, siempre pasa. Yo lo sé, pero entonces va a ser muy fuerte”. Ramsés Vidente

El mensaje no terminó ahí. Ramsés relacionó estos movimientos con fenómenos más amplios que, según él, podrían generar movimientos fuertes de la tierra, mencionando incluso a países como Japón y Guatemala, pero señalando de nuevo al Popocatépetl como protagonista.

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¿Se cumplió la predicción de Ramsés Vidente tras la alerta por ceniza en la CDMX?

Tan solo tres días después, el 27 de marzo, la preocupación escaló. Autoridades de la Ciudad de México activaron alertas por posible caída de ceniza, justo cuando comenzaron a circular videos captados por cámaras de videovigilancia que muestran tremor y exhalaciones constantes del volcán Popocatépetl.

Fue el propio Ramsés Vidente quien retomó sus palabras para señalar que lo advertido ya estaba ocurriendo:

“Esto fue el día martes 24 de marzo y el día de ayer y hoy ha estado en erupción el volcán de la Ciudad de México, el volcán Popocatépetl”. Ramsés Vidente

Además, aprovechó para enviar un mensaje de precaución a quienes viven en la zona metropolitana:

Ramsés Vidente “Hay que mandarle buenas vibras a la Ciudad de México y cuidarse mucho… Todo lo que tiene que ver con la ceniza, alerta. Cuiden a sus mascotas también, en su casa y ustedes. Y si tienen niños, también hay que cuidarlos”.

Las imágenes y reportes oficiales confirmaron 35 exhalaciones en un periodo de 24 horas, actividad que, si bien se mantiene dentro de los parámetros del Semáforo de Alerta Volcánica, provocó nerviosismo entre la población.

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VOLCÁN POPOCATÉPETL EN ERUPCIÓN 🌋 ALERTA MÁXIMA EN MÉXICO #ramsesvidente🔮®️ pic.twitter.com/pJazcLBp4B — ramsesvidente🔮®️ (@ramsesvidente7) March 27, 2026

¿Qué tan peligrosa es la actividad del Popocatépetl y por qué preocupa la caída de ceniza?

La Coordinación Nacional de Protección Civil y el CENAPRED informaron sobre la posible caída de ceniza en Puebla, Ciudad de México y Morelos, luego del aumento en la actividad del coloso.

Aunque muchos piensan que la ceniza volcánica es solo “polvo”, la realidad es distinta. Está formada por fragmentos de roca, cristales y vidrio volcánico muy fino, lo que la vuelve altamente abrasiva y peligrosa.

Los principales riesgos de la caída de ceniza incluyen:

Problemas respiratorios , especialmente en personas con asma, enfermedades pulmonares o cardíacas.

, especialmente en personas con asma, enfermedades pulmonares o cardíacas. Irritación en ojos, nariz y garganta , incluso con exposiciones cortas.

, incluso con exposiciones cortas. Daño a techos : cuando la ceniza se moja, su peso puede triplicarse, provocando colapsos en estructuras ligeras.

: cuando la ceniza se moja, su peso puede triplicarse, provocando colapsos en estructuras ligeras. Obstrucción del drenaje , ya que al mezclarse con agua se solidifica y actúa como cemento.

, ya que al mezclarse con agua se solidifica y actúa como cemento. Daños en vehículos, motores, filtros de aire y rayones en vidrios.

Por ello, aunque la actividad sea clasificada como moderada, las autoridades insisten en no bajar la guardia.

¿Qué hacer si cae ceniza volcánica en tu casa o colonia?

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió recomendaciones claras para proteger a la población en caso de caída de ceniza en la CDMX del Popocatépetl:

Tapa depósitos de agua para evitar contaminación.

Protege nariz y boca con cubrebocas o trapos húmedos.

Evita actividades al aire libre.

Cierra puertas y ventanas.

Sella rendijas con trapos húmedos.

No expongas alimentos.

Cubre coladeras para evitar que el drenaje se tape.

¿Puede haber una erupción mayor del Popocatépetl como advirtió el Ramsés vidente?

De acuerdo con el historial del Popocatépetl, el volcán ha mantenido en los últimos años una actividad constante, con exhalaciones, tremor y explosiones menores. Eventos relevantes como los de 2005, 2011, 2012 y 2013 dejaron columnas de ceniza de hasta 3 kilómetros, pero sin consecuencias catastróficas.

Durante 2025 y lo que va de 2026, el volcán permanece en Amarillo Fase 2, con emisiones moderadas y vigilancia permanente.

Por ahora, se espera que esta sea la única actividad registrada, y que no se cumpla por completo la visión de Ramsés Vidente. Sin embargo, la coincidencia entre su predicción y la reciente alerta ha vuelto a poner su nombre bajo los reflectores.

Cabe destacar que científicamente es imposible predecir cuándo ocurrirá una erupción volcánica o un movimiento telúrico.