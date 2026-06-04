Reportero sufre caída durante transmisión EN VIVO mientras alertaba sobre las lluvias en Guadalajara: VIDEO

Pese a la planeación que se suele tener en los programas en vivo, hay ocasiones en las que ocurren accidentes que quedan en la memoria colectiva. Un ejemplo es ‘Venga la alegría’, matutino que se ha convertido en meme por los descuidos que se han suscitado a lo largo de los años.

En esta ocasión, le tocó a un reportero de un programa en Guadalajara. El hombre estaba hablando de las lluvias en esa zona del país, cuando sufrió una caída aparatosa. Te contamos los detalles.

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Miguel Ángel del Toro, reportero que se cayó / Redes sociales

Así fue la caída que sufrió un reportero durante programa EN VIVO

Todo ocurrió durante la emisión del pasado 3 de junio de ‘Notitrece’. El colaborador Miguel Ángel del Toro salió a las calles de Guadalajara para alertar sobre las lluvias torrenciales y los problemas que estas ocasionaban en la vialidad.

Tan solo unos segundos después de que iniciara el enlace, el hombre cayó al suelo. En las imágenes, se puede ver cómo estaba dando su discurso cuando resbaló hacia atrás y rodó por el suelo, sin que pudiera meter las manos.

La conexión se cortó casi de forma inmediata luego de lo ocurrido. En tanto que la conductora se dijo muy preocupada por el estado de su colega y reiteró el riesgo de las lluvias.

“Miguel Ángel, ay, Miguel Ángel del Toro. Allí acabamos de ver un accidente de Miguel Ángel del Toro. Más adelante estaremos hablando con ustedes de cómo se encuentra”, manifestó.

Como era de esperarse, el momento se volvió viral. Si bien la audiencia se preocupó por la caída, la gran mayoría lo tomó con humor. Incluso, se han hecho chistes del asunto. Estos son los comentarios en redes sociales:

“Se cayó por wey”

“Le movieron el piso”

“Los ventarrones del agua lo tumbaron”

“Casi se va volando”

“¿Por qué el que graba no hace nada?”

“Le hizo un homenaje al cantante de Maná”

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El reportero Miguel Ángel del Toro protagonizó un incidente al caerse durante una transmisión en vivo para el noticiero 'Notitrece' en Guadalajara. 🤭😅



- Es imposible no reírse, afortunadamente Miguel está bien. pic.twitter.com/i9JItfCBua — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) June 4, 2026

¿Cómo está el reportero Miguel Ángel del Toro tras caída durante programa EN VIVO?

Afortunadamente, el reportero Miguel Ángel del Toro no sufrió daño significativo tras caída. El colaborador se levantó casi de forma inmediata y siguió informando con total profesionalismo: “Estoy bien”, expresó.

Hasta ahora, no se ha reportado que sufriera algún tipo de lesión o complicación a raíz del acontecimiento. Más allá de las risas que causó el momento, se ha pedido reflexionar acerca de los riesgos que contrae las lluvias.

Las autoridades han pedido tener precaución. Y es que las lluvias pueden convertir zonas comunes como banquetas y carreteras en espacios peligrosos.

Caída de Miguel Ángel del Toro / Redes sociales

¿Quién es Miguel Ángel del Toro, el reportero que se cayó?

Miguel Ángel del Toro es un reportero que lleva varios años colaborando en ‘Notitrece’. Suele hacer enlaces en vivo y reportajes sobre el día a día de Guadalajara. Era relativamente desconocido hasta que se hizo viral por la caída.

No se sabe mucho de él. No obstante, las personas que dicen conocerlo lo describen como alguien muy “profesional”. Algunos creen que su “resbalón” habría sido actuado. No obstante, el propio colaborador dejó ver que todo fue real.

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