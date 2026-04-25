¿Atentaron contra Donald Trump? Disparan durante cena en en hotel de Washington: ¡Esto se sabe! VIDEO

Una noche que pretendía ser de convivencia y discursos, terminó dejando una escena preocupante entre políticos y prensa. Donald Trump, junto a la primera dama Melania Trump, se encontraban presentes y rápidamente se pusieron pecho tierra. Te contamos lo sucedido.

Donald Trump / Redes sociales

¿Donald Trump sufrió un atentado durante cena en la Casa Blanca?

De acuerdo con reportes de prensa, el incidente ocurrió mientras se desarrollaba el evento en el Hotel Hilton de Washington, donde además de la presencia de Donald Trump y Melania Trump, también se encontraban altos funcionarios del gobierno estadounidense.

El momento de tensión se registró cuando se escucharon detonaciones fuera del salón de baile donde se llevaba a cabo la gala. De inmediato, elementos del Servicio Secreto activaron los protocolos de seguridad y comenzaron la evacuación del mandatario, su esposa y miembros clave del gabinete.

Las imágenes difundidas por televisión mostraron un fuerte despliegue de seguridad dentro y fuera del hotel. Además del presidente, también fueron evacuados funcionarios como el secretario de Estado. No se sabe aún si se trataba de un ataque directo.

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¿Hay detenidos tras disparos en evento de Donald Trump?

En medio del caos inicial, la cadena CNN reportó que el presunto responsable había sido abatido por agentes del Servicio Secreto. Sin embargo, la versión fue posteriormente desmentida por el propio Donald Trump.

A través de un mensaje, Donald Trump informó que el sospechoso se encontraba bajo custodia:

El tirador ha sido detenido, y he recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero nos guiaremos completamente por las autoridades. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado. Donald Trump

Horas después, el mandatario anunció que en próximas horas dará más información de lo ocurrido.

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Presunto detenido en ataque a Donald Trump / Portal: Ambas manos

¿Hay lesionados tras el ataque en evento de Donald Trump en Washington?

Al momento no hay información adicional sobre lo ocurrido, en información difundida por Truth social, el mandatario indicó que los miembros del gabinete y la primera dama están a salvo:

“ La primera dama, el vicepresidente y todos los miembros del gabinete se encuentran en perfecto estado de salud. Hablaremos con ustedes en media hora. He hablado con todos los representantes encargados del evento y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días ”, dijo el magnate.

Se espera que en próximas horas se revele la identidad del presunto atacante y se tomen represalias contra él.

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