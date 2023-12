¡Agárrate! Están saliendo más detalles a la luz sobre los supuestos motivos por los que Wendy Guevara no aparecerá en la telenovela de Juan Osorio, El amor no tiene receta. Si pensabas que todo estaba dicho, aún hay más. “Quesque” no fue Wendy quien rechazó la telenovela, sino que, ¡habría sido la televisora quien la bateó!