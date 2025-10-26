Actriz en pleno aniversario de bodas revela que su marido le dijo que tenía muchos motivos para acabar con su vida

La actriz Kristen Bell se encuentra en el ojo del huracán tras una polémica publicación en su cuenta de Instagram. La protagonista de series como “Veronica Mars” y “Nobody wants this” compartió un mensaje a su esposo, el actor y comediante Dax Shepard, por su aniversario de bodas, que generó fuertes críticas en redes sociales.

Usuarios consideraron que la frase utilizada por Bell hace alusión a la violencia doméstica, un tema delicado que no debe tomarse a la ligera.

Mira: Dos actrices mexicanas atentaron contra su vida y dejaron cartas inquietantes, esta es su trágica historia

Kristen Bell fue criticada al publicar el mensaje que le dedicó su ex y bromear con la violencia doméstica. / Redes sociales

¿Qué mensaje le dedicó Kristen Bell a Dax Shepard en su aniversario?

Kristen Bell celebró 12 años de matrimonio con Dax Shepard y lo felicitó con un mensaje que incluyó una frase que él mismo le había dicho: “Feliz 12 aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo ‘jamás te mataría’”.

Sin embargo, la felicitación no terminó ahí. Bell agregó que su esposo le dijo: “Muchos hombres han matado a sus esposas en algún momento. Aunque tengo muchos incentivos para matarte, jamás lo haría”.

Esta frase provocó indignación entre los internautas, quienes señalaron que bromear sobre la violencia doméstica es inaceptable, incluso en el contexto de una relación privada y de confianza.

Mira: Exparticipante de Survivor México y Acapulco shore intentó atentar contra su vida: “Toqué fondo”

Kristen Bell fue criticada al publicar el mensaje que le dedicó su ex y bromear con la violencia doméstica. / Redes sociales

¿Por qué critican a Kristen Bell por su publicación en Instagram?

La publicación de Kristen Bell alcanzó más de 700 mil reacciones y comentarios, muchos de ellos señalando que el mensaje podría tener un impacto negativo sobre la percepción de la violencia doméstica.

Varios internautas lo tundieron:



“La violencia doméstica no es una broma”

¿Qué cosa más salvaje para publicar en el mes de concientización sobre la violencia doméstica”

“¿Se supone que esto es gracioso?”

“¿Todo bien en casa?”.

Además, una sobreviviente de violencia doméstica expresó: “Es una locura bromear sobre esto, sinceramente. Atentamente, alguien que afortunadamente sobrevivió”.

Tras la ola de críticas, Kristen Bell decidió limitar los comentarios en su publicación, aunque hasta el momento no ha emitido un comunicado oficial. Algunos seguidores y celebridades defendieron a la actriz, argumentando que la frase formaba parte del humor privado entre la pareja y que tanto Bell como Shepard han sido abiertos defensores de la lucha contra la violencia real, apoyando organizaciones como “Futures without violence”.

Otros destacaron que Dax Shepard, como sobreviviente de abuso físico y sexual en su infancia, tiene derecho a expresar su sentido del humor sobre situaciones personales.

Kristen Bell fue criticada al publicar el mensaje que le dedicó su ex y bromear con la violencia doméstica. / Redes sociales

Checa: Exintegrante de Maroon 5 golpeó a su esposa tras ser confrontado por mensajes perturbadores con menores

¿Quién es Kristen Bell, actriz criticada por mensaje dedicado a su esposo?

Kristen Bell, nacida el 18 de julio de 1980 en Huntington Woods, Michigan, es actriz, cantante y activista. Estudió teatro musical en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York y debutó en Broadway en 2001 interpretando a Becky Thatcher en “Las aventuras de Tom Sawyer”.

Su fama explotó con “Veronica Mars” (2004–2007), donde dio vida a una joven detective. También ha trabajado en cine, destacando en películas como “Forgetting Sarah Marshall”, “Burlesque”, “Bad Moms” y como la voz de Anna en Frozen.

En televisión, protagonizó la comedia aclamada “The good place” y la serie “Nobody wants this” en Netflix.

Está casada con Dax Shepard desde 2013 y tienen dos hijas. Entre sus reconocimientos destacan el premio Saturn, el título de Disney Legend (2022) y su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

Mira: Conductores de programa deportivo se agarran a golpes en plena transmisión en vivo: VIDEO