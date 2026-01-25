Él es Alex Honnold y se juega la vida en vivo: escala el Taipei 101 sin cuerdas ni protección

Alex Honnold vuelve a colocarse en el centro de la conversación mundial tras aceptar uno de los retos más extremos y mediáticos de su carrera: escalar el rascacielos Taipei 101, de 508 metros de altura, sin cuerdas, sin arnés y sin ningún tipo de protección. La hazaña es transmitida en vivo por Netflix y ha generado expectación global.

Te puede interesar: Hallan sin vida a joven influencer en su departamento tras ser hospitalizada; esta fue su última publicación

Alex Honnold / Redes sociales

¿Quién es Alex Honnold y por qué es una figura clave de la escalada extrema?

Alex Honnold, de 40 años, es uno de los nombres más reconocidos del alpinismo moderno. Originario de Estados Unidos, ha construido su trayectoria dentro de la disciplina conocida como free solo, una modalidad que consiste en escalar paredes verticales sin ningún tipo de cuerda ni equipo de seguridad.

Su reconocimiento internacional llegó en 2017, cuando realizó la primera ascensión en solitario y sin protección de El Capitan, una pared de granito de casi mil metros de altura ubicada en el Parque Nacional Yosemite, en California. La hazaña fue documentada en Free Solo, producción que ganó el Premio Oscar y lo posicionó como una figura central en el debate sobre los límites físicos y mentales del ser humano.

Además de El Capitan, Honnold ha completado ascensos emblemáticos dentro del mundo de la escalada, como la Triple Corona de Yosemite, una travesía que combina tres rutas icónicas en menos de 18 horas, así como ascensos destacados en Half Dome y Moonlight Buttress, en el Parque Nacional Zion. En todos los casos, el común denominador ha sido la ausencia total de protección.

Te puede interesar: Mr Beast enciende las alarmas tras comentario al volar con Eugenio Derbez en helicóptero:“¿Si se cae?”

Alex Honnold / Redes sociales

¿Por qué escalar el Taipei 101 representa un reto distinto para Alex Honnold?

El Taipei 101, ubicado en Taiwán, es un rascacielos de 101 pisos y 508 metros de altura que ostentó el título del edificio más alto del mundo entre 2004 y 2010. A diferencia de una pared natural, su estructura está diseñada con vidrio, acero y superficies lisas que no responden a patrones orgánicos.

Este ascenso marca un punto distinto dentro de la trayectoria de Honnold, ya que implica llevar el free solo a un entorno urbano, con condiciones completamente diferentes a las de la montaña. La escalada de un edificio requiere adaptarse a ángulos artificiales, cambios abruptos en la superficie y elementos arquitectónicos que no están pensados para el agarre humano.

El propio escalador ha señalado que se trata de su ascenso urbano más ambicioso hasta ahora y que, a diferencia de otros retos, la sensación inicial de inquietud es parte natural del proceso, ya que nunca había enfrentado una estructura de esta magnitud sin protección.

Te puede interesar: La influencer Kelly confirma la muerte de su bebé: Así fue el emotivo video con el que explicó qué ocurrió

Taipei 101 / Canva

¿Cómo será la transmisión en vivo de Netflix y qué se sabe del evento?

La escalada forma parte de Skyscraper Live, un evento especial transmitido en vivo por Netflix este viernes 23 de enero. La duración estimada es de aproximadamente dos horas y ha sido promovido como una transmisión histórica dentro de los contenidos de la plataforma.

Netflix ha centrado su estrategia en la naturaleza real del riesgo: al no existir cuerdas ni sistemas de respaldo, cualquier error podría tener consecuencias fatales. La transmisión mostrará en tiempo real el avance de Honnold por la fachada del rascacielos, sin ediciones ni cortes.

El anuncio del evento ha generado reacciones encontradas dentro de la comunidad de escaladores, especialmente en torno a la exposición mediática de una práctica de alto riesgo. Sin embargo, Honnold ha mantenido el enfoque en su preparación, entrenamiento previo y experiencia acumulada, señalando que el objetivo es enfrentar un límite personal y compartir el proceso con la audiencia.

Te puede interesar: ‘La Bebeshita’ cambiará implante de pecho tras mala práctica del cirujano de Dorismar ¡Otra vez al quirófano!