Famosa doctora sufre derrame cerebral en pleno programa de televisión: “Una parte del cerebro murió” VIDEO

A solo unas semanas de que el actor Tim Curry, parte de Mi pobre angelito, reapareciera tras sufrir un derrame cerebral, otra figura de la televisión tuvo un problema de salud similar.

Una reconocida doctora, quien protagoniza un famoso programa de televisión, enfrentó un grave problema de salud mientras se encontraba en pleno rodaje para la nueva temporada. Ahora, tras lo ocurrido, asegura que una parte de su cerebro murió. Te contamos de quién se trata.

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¿Qué famosa doctora sufrió un derrame cerebral en pleno programa de TV?

La reconocida dermatóloga y figura televisiva Sandra Lee, famosa por protagonizar el reality Dr. Pimple Popper, conocido en Latinoamérica como Directo al grano, vivió un momento de suma tensión en el rodaje de la nueva temporada.

La médica, que ha ganado notoriedad internacional por tratar casos extremos de afecciones cutáneas, relató que el incidente ocurrió en noviembre pasado, cuando atendía a pacientes durante la filmación de Dr. Pimple Popper: Breaking out.

Lo que comenzó como una sensación extraña terminó por convertirse en una emergencia médica que puso en riesgo su vida.

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Sandra Lee, dra que sufrió derrame / drpimplepopper

¿Cómo fue el derrame cerebral que sufrió la famosa doctora Sandra Lee?

De acuerdo con el testimonio de Sandra Lee, todo inició con un malestar aparentemente menor en noviembre de 2025, mientras filmaba Dr. Pimple Popper: Breaking out comenzó a sentir un “sofoco”. Sin embargo, con el paso de las horas, los síntomas se intensificaron de forma alarmante:

Sudé muchísimo y no me sentía yo misma. En una pierna sentí dolores punzantes. Noté que me costaba mucho bajar las escaleras. Sandra Lee

La situación se agravó cuando llegó a casa de sus padres, pues la dermatóloga comenzó a experimentar debilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, dificultad para caminar y problemas para articular palabras con claridad. Fue entonces cuando llegó a la conclusión de que era algo más grave: "¿ Estoy teniendo un accidente cerebrovascular ?”, pensó.

Tras su ingreso al hospital, los médicos confirmaron que la conductora había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico, un tipo de derrame cerebral que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se bloquea:

Lo que sucedió en esencia es que una parte de mi cerebro murió. Sandra Lee

A pesar de la gravedad del episodio, Sandra Lee ha mostrado avances en su proceso de recuperación. Actualmente, sigue un tratamiento que incluye medicamentos anticoagulantes y sesiones de fisioterapia desde casa, con el objetivo de recuperar movilidad y fuerza.

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@jennasheinelle Dr. Sandra Lee tells #JennaandSheinelle about the scary moment when she suffered a stroke while taping the latest season of her show, "Dr. Pimple Popper." Dr. Lee emphasizes how important it is to pay attention to symptoms and check your blood pressure and cholesterol. ♬ original sound - TODAY with Jenna & Sheinelle

¿Quién es Sandra Lee y cuál es su trayectoria?

Sandra Lee es una dermatóloga que alcanzó fama internacional gracias a su trabajo en el exitoso programa de televisión: Dr. Pimple Popper.

Antes de convertirse en figura mediática, Lee desarrolló una carrera como dermatóloga certificada, abriendo su propia clínica en California. Durante años atendió a pacientes con diversos padecimientos, desde acné severo hasta quistes, lipomas y otras afecciones dermatológicas complejas.

A través de plataformas como YouTube e Instagram, empezó a compartir videos de procedimientos dermatológicos, particularmente extracciones de quistes y espinillas, que rápidamente se volvieron virales.

El éxito digital la llevó a la televisión con el estreno de Dr. Pimple Popper en 2018, transmitido por TLC. En el programa, Lee atiende a pacientes con condiciones cutáneas poco comunes o severas.

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