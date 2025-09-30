Histórico portero se desploma en pleno homenaje y lo reaniman en la cancha

Todo estaba listo para celebrar la trayectoria de un ídolo. La cancha, los amigos, los rivales de antaño y una hinchada nostálgica daban vida al evento “Adiós Capitanes”, organizado en Santiago de Chile para rendir homenaje a Patricio “Pato” Toledo, una de las figuras más queridas del arco chileno. Pero lo que parecía un día de gloria terminó con el exfutbolista de 63 años luchando por su vida después de sufrir un infarto agudo al miocardio frente a miles de testigos.

¿Qué le pasó a Patricio Toledo y cómo fue el infarto que sufrió en pleno partido homenaje?

El drama comenzó apenas a los 11 minutos de juego. Toledo, quien defendía el arco en su propio partido homenaje, se desplomó de manera repentina. Los asistentes pasaron de la euforia al silencio absoluto mientras los paramédicos entraban a toda prisa al campo. Las maniobras de reanimación se prolongaron durante minutos que parecieron eternos hasta que, finalmente, lograron estabilizarlo. El estadio estalló en aplausos al confirmarse que el exportero estaba con vida.

El parte médico posterior confirmó lo que todos temían: Patricio Toledo sufrió un infarto agudo al miocardio que le provocó un paro cardiorrespiratorio. La rápida atención fue clave para salvarlo. De inmediato fue trasladado a la Clínica Universidad de los Andes, donde los especialistas intervinieron de urgencia para desobstruir la arteria que provocó el colapso.

El director médico de la clínica, Francisco Espinoza, explicó el procedimiento con detalle: “El diagnóstico de esta muerte súbita recuperada fue producto de un infarto agudo al miocardio, que se identificó, gracias a Dios, rápidamente. Ello motivó que el paciente fuera trasladado con premura a nuestra Unidad de Hemodinamia, donde se realizó el procedimiento. Queremos contarles que el procedimiento se realizó con éxito”.

¿Cómo evoluciona la salud de Patricio Toledo tras el infarto en el estadio Claro Arena de Santiago?

La Clínica Universidad de los Andes confirmó que el exarquero presenta una evolución positiva. Aunque su estado fue delicado en las primeras horas, los médicos informaron que “ha respondido positivamente al tratamiento y se someterá a nuevos exámenes para evaluar su eventual traslado a una unidad de menor complejidad”.

Esto significa que Toledo podría dejar pronto la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece desde el domingo. El equipo médico continúa monitoreando de cerca su evolución, y aunque no hay una fecha exacta para su alta, se estima que permanecerá internado al menos 72 horas más para descartar nuevos eventos cardíacos.

La familia del exportero ha sido clave en este proceso. Su esposa, Elizabeth Serrano, expresó inicialmente que había “72 horas para que salga de su estado crítico”, pero ahora transmite tranquilidad y optimismo ante la buena respuesta que ha mostrado el exjugador.

¿Quién es Patricio Toledo y por qué es considerado una leyenda del fútbol chileno?

Patricio Toledo no solo fue arquero, fue símbolo. Reconocido por la IFFHS como el mejor portero chileno del período 1987-2011, su trayectoria en Universidad Católica lo convirtió en una figura emblemática del fútbol nacional. Su estilo aguerrido, sus reflejos y su liderazgo dentro del campo lo hicieron destacar durante décadas.

El partido homenaje “Adiós Capitanes” fue organizado para rendir tributo a su carrera, junto a otras leyendas del club. Toledo fue parte fundamental de los éxitos cruzados y su nombre está grabado en la memoria de miles de aficionados.

El susto vivido en el Claro Arena solo reafirmó el cariño que el mundo del fútbol le tiene. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y la comunidad deportiva se unió en buenos deseos para su pronta recuperación.