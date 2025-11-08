Muere actriz de ‘Doctor Who’ tras batalla contra dura enfermedad; la despiden con desgarrador mensaje

Otra tragedia se cierne en el medio artístico. Y es que, tras la muerte de la actriz mexicana Maricarmen Vela, ahora se confirma el deceso de otra actriz. Se trata de Pauline Collins, famosa por su participación en ‘Yo amo a Shirley Valentine’ y ‘Doctor Who’. Esto es lo que se sabe.

Pauline Collins / Redes sociales

¿De qué murió Pauline Collins, actriz de ‘Doctor Who’?

A través de un comunicado, la familia de Pauline Collins dio a conocer que la actriz había muerto durante la tarde del pasado jueves 6 de noviembre, a los 85 años, tras lidiar con una dura enfermedad desde hacía varios años.

Sin querer dar muchos detalles, señalaron que la celebridad falleció “pacíficamente” en el hogar de ancianos de Londres, donde había pasado sus últimos años. Aparentemente, habría sido a causa de un infarto.

“Pauline fue tantas cosas para tanta gente, desempeñando una variedad de roles en su vida. Una presencia brillante, chispeante e ingeniosa en el escenario y la pantalla”, expresaron.

En redes sociales, sus fans, incluyendo algunos colegas, no han dudado en mandar condolencias a la familia y recordar parte de su gran trayectoria artística, asegurando que, además de ser una excelente actriz, era una gran persona.

Pauline Collins, 85, was one of the sweetest people I have ever met-and I only worked with her for one afternoon! She embodied her characters so completely, it was as if she just slipped them over her head like a perfectly fitting dress. Rest in grace lovely lady... pic.twitter.com/yB6pmve01D — 𝔻𝕖𝕓𝕠𝕣𝕒𝕙 🥃🖊️ (@DADiClementi) November 6, 2025

¿Qué enfermedad padecía Pauline Collins, actriz de ‘Doctor Who’?

Hace algunos años, la actriz Paulina Collins fue diagnosticada con Parkinson, siendo este uno de los motivos por los que decidió mantenerse alejada del foco público.

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento del sistema nervioso que empeora con el tiempo. Los síntomas aparecen lentamente, comenzando con un temblor ligero en la mano.

La enfermedad avanza progresivamente, dificultando los movimientos y hasta el habla. La enfermedad no tiene cura, pero se pueden tomar medicamentos para mejorar los síntomas.

¿Quién era Pauline Collins, actriz de ‘Doctor Who’?

Pauline Collins es una actriz británica que nació el 3 de septiembre de 1940. Tenía 85 años al momento de muerte. Estudió en la Central School of Speech and Drama en Londres. Aunque ejerció por un tiempo como profesora, posteriormente decidió seguir su vocación y en 1963 comenzó a actuar en pequeños proyectos de teatro y televisión.

Su salto a la fama llegaría en 1988, cuando protagonizó la obra de teatro ‘Yo amo a Shirley Valentine’. A partir de allí, trabajó en otras producciones importantes como:

“The Three Musketeers”

“City of Joy”

“Paradise Road”

Serie “Doctor Who”

Su última aparición en pantalla fue en 2017, con la cinta ‘The Time of Their Lives’. También escribió algunos libros, incluyendo su autobiografía ‘Cartas a Louie’.

En cuanto a su vida personal, estuvo casada con Jonh Alderton. Tuvieron 3 hijos. También tuvo una hija con el actor Tony Rohr, a la que dio en adopción en 1964. Se reencontraron 21 años después y mantuvieron una buena relación.

