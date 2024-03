Querida youtuber fallece a los 36 años debido a un diagnostico médico erróneo

Esta mañana se dio a conocer que la famosa youtuber Jessica Pettway falleció a los 36 años, tras ser diagnosticada de cáncer de cuello uterino en etapa 3 hace aproximadamente nueve meses.

Instagram

Fallece Jessica Pettway, youtuber, a los 36 años

A través de redes sociales y con un emotivo mensaje, la hermana de la también influencer fue quien dio la noticia del sensible fallecimiento.

“Hoy es mi cumpleaños, y lo único que podría desear es que Dios te traiga de vuelta a esta tierra… Perdí a mi hermosa hermana mayor hace dos días y mi corazón nunca había sentido un dolor como este” Hermana de Jessica Pettway

Agregó: “La vida nunca será la misma sin su risa loca, bromas o chistes. Perder a un hermano se siente como si se hubiera destruido una conexión entre nosotros. Te amo con todo mi corazón”.

Instagram

¿Por qué murió Jessica Pettway?

El pasado 31 de julio de 2023, la también influencer compartió en su cuenta oficial de Instagram que tenía cáncer de cuello uterino en etapa 3. Sin embargo, remarcó que, en un inicio, fue diagnosticada de manera errónea de fibromas.

La creadora de contenido contó que comenzó con un sangrado vaginal y fatiga extrema, así como debilidad lo cual pensó que era completamente normal. No obstante, la situación empeoró cuando su esposo la encontró en la madrugada inconsciente y sin respirar.

Instagram

Jessica fue hospitalizada, pero los médicos reiteraron que su pérdida de sangre se debía a los fibromas; tras recibir el mismo diagnóstico, tomó la decisión de asistir a un oncólogo, quien le dio a conocer que lamentablemente tenía cáncer.

“Me diagnosticaron cáncer en etapa 3. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero quiero compartir por qué he estado fuera durante tanto tiempo, con la esperanza de que al menos una persona se sienta alentada por mi historia”. Jessica Pettway

Agregó: “El 8 de febrero de 2023 me realizó una biopsia ambulatoria. Cuando me desperté de la anestesia, me dijo casualmente: ‘Sí, tienes cáncer de cuello uterino en etapa 3'. Resulta que no era un fibroma, sino cáncer. Fui mal diagnosticado todo este tiempo”.

¿Quién era Jessica Pettway?

Jessica Pettway debutó como youtuber de belleza en noviembre de 2013. Acumuló más de 225 mil suscriptores en su canal, así como 154 mil seguidores en Instagram.

La influencer estaba casada y tenía dos hijas con su esposo con quien cumpliría 13 años de matrimonio en abril de este año.