Tiktoker pierde la vista por parásito que devoró su córnea en México, ¡alerta sobre uso de lentes de contacto!

Vivian Nosovitsky, una joven tiktoker de 21 años, jamás imaginó que una madrugada común marcaría su vida para siempre. Lo que comenzó como una simple molestia en el ojo terminó convirtiéndose en una pesadilla médica que la llevó a perder la visión de un ojo.

A través de TikTok, la influencer decidió contar su historia para alertar a miles de personas sobre los riesgos que existen al usar lentes de contacto sin los cuidados adecuados, especialmente en ambientes como la playa o al tener contacto con agua de la llave.

Tiktoker queda ciega por un parásito en su ojo que devoró su cornea. / Redes sociales

¿Qué le pasó a la influencer Vivian Nosovitsky en el ojo?

Todo ocurrió alrededor de las tres de la mañana, cuando Vivian se encontraba en una playa mexicana en Sayulita, Nayarit, donde actualmenre radica. De pronto, despertó con un dolor intenso en el ojo derecho. Al principio pensó que era algo pasajero, quizá una irritación común, pero con el paso de las horas la molestia se volvió insoportable.

La sensibilidad a la luz aumentó de forma alarmante. Vivian no podía soportar ni el brillo más mínimo y tuvo que usar lentes de sol incluso dentro de su casa. “Estaba lagrimeando, hinchado y extremadamente incómodo”, relató en uno de sus videos.

“Pensé que se me pasaría durmiendo, pero nunca volví a dormirme. El dolor seguía empeorando”.

¿Cómo la tiktoker Vivian Nosovitsky perdió la visión de un ojo por una infección rara?

Después de varios días sin notar mejoría, Vivian decidió acudir a un hospital que se encontraba a unos 40 minutos de distancia. Ahí le dijeron que tenía una úlcera en el ojo y le recetaron gotas. Sin embargo, lejos de mejorar, la situación se agravó.

Su ojo comenzó a cambiar de color y a verse gris, una señal que la llenó de miedo. “Mi ojo se estaba poniendo gris. Sabía que algo andaba muy mal”, confesó. La urgencia fue tal que tuvo que ser trasladada a otra ciudad hasta llegar a Querétaro, donde un hospital especializado en oftalmología le realizó estudios más profundos.

Fue entonces cuando recibió el diagnóstico que cambiaría todo: queratitis por Acanthamoeba, una infección extremadamente rara y agresiva. A pesar de someterse a un tratamiento intenso, con gotas cada hora, incluso durante la noche, y semanas encerrada en la oscuridad total, los médicos no lograron salvar la visión de su ojo afectado.

¿Qué es la queratitis por Acanthamoeba y qué tiene que ver con los lentes de contacto?

La queratitis por Acanthamoeba es una infección causada por un parásito que vive en el agua y en el suelo. Según explicaron los médicos, este microorganismo puede entrar al ojo a través de pequeñas lesiones en la córnea, algo común en personas que usan lentes de contacto.

En el caso de Vivian, el parásito habría ingresado por el contacto con agua de la llave mientras usaba sus lentes. Una vez dentro, comenzó a dañar la córnea de forma agresiva. El dolor fue tan fuerte que ella lo describió como “cristales y cuchillos clavándose en el ojo”.

Por eso, la influencer insiste en la importancia de la higiene, no lavar los lentes con agua corriente y evitar usarlos en playas, albercas o regaderas.

¿Quién es Vivian Nosovitsky?

Vivian Nosovitsky es una tiktoker estadounidense de 21 años que se dedica a dar clases de yoga y a compartir su estilo de vida viajero en redes sociales. Antes del diagnóstico, su contenido estaba lleno de playas, motos, atardeceres, círculos de mujeres, recetas y bienestar.

Tras perder la visión de un ojo, decidió usar su plataforma para crear conciencia. “Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde”, dijo en un video que se volvió viral.

Aunque el proceso ha sido doloroso, mantiene la esperanza de una posible recuperación y no descarta someterse a una cirugía en el futuro.

“Rezo para que esto termine pronto y pueda recuperar la visión.No podría pasar por esto sin la comunidad tan solidaria que ha estado a mi lado. Gracias, gracias, gracias por toda la energía sanadora y las oraciones que me han enviado”. compartió con sus seguidores.

