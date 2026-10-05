Actor mexicano de series y películas debuta con equipo de futbol en liga de Estados Unidos: ¿Dejó la actuación?

Un querido actor mexicano, reconocido por su trabajo en películas como Una pequeña confusión y Treintona, soltera y fantástica, hizo su debut en una liga de Estados Unidos, formando parte de un equipo de futbol con una importante historia en el balompié. Te contamos de quién se trata.

Actor mexicano debutando como futbolista profesional / X: Chicago Fire FC, redes sociales y canva

¿Quién es el actor mexicano que debutó como futbolista en liga de Estados Unidos?

El actor mexicano Cristo Fernández tuvo una importante aparición en la serie multipremiada, Ted Lasso, por la cual, se convirtió en un rostro reconocido no solo para el público mexicano, si no también a nivel internacional.

Hace unos cuantos meses el actor y futbolista fue presentado como nuevo jugador de El Paso Locomotive, equipo que compite en la USL Championship (futbol de Estados Unidos).

Cabe resaltar que su debut en el futbol profesional fue paralelo al estreno de la cuarta temporada de Ted Lasso, por lo que la noticia se hizo aún más viral en semanas recientes.

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Cristo Fernández con su papel de ‘Dani Rojas’ en Ted Lasso / Redes sociales

¿Cómo fue el debut de Cristo Fernández en la liga de futbol de Estados Unidos?

Cristo Fernández ya había tenido participación con el conjunto estadounidense durante la USL Cup, pero fue en su encuentro frente a New Mexico United del más reciente fin de semana cuando tuvo su primera aparición oficial en el torneo local.

Durante el encuentro contra New Mexico United, el actor ingresó al terreno de juego al minuto 79, por lo que disputó poco más de 10 minutos. Fernández utilizó el dorsal 91 y, durante los minutos que permaneció en el campo, mostró iniciativa y motivación para participar en el ataque. Sin embargo, también recibió una tarjeta amarilla.

El resultado no acompañó al mexicano en su presentación, ya que El Paso Locomotive cayó 2-0 ante New Mexico United. A pesar de la derrota, su debut generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron su perseverancia para cumplir su sueño.

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¿Cuáles son las películas y series de Cristo Fernández más conocidas?

El actor mexicano Cristo Fernández ha desarrollado una trayectoria tanto en el cine como en la televisión, pero fue su participación en la serie Ted Lasso la que lo llevó a alcanzar reconocimiento internacional.

Desde entonces, ha formado parte de diferentes producciones audiovisuales y proyectos relacionados con la pantalla grande y chica. Aquí algunos de los trabajos que forman parte de su carrera:

Series de televisión:



Ted Lasso (2020–2023),

(2020–2023), Acapulco (2021),

(2021), Time bandits (2024), entre otras.

Películas:



Transformers: Rise of the beasts (2023),

(2023), Sonic the Hedgehog 3 (2024),

3 (2024), Spider-Man: across the spider-verse (2023) y,

(2023) y, Una pequeña confusión, comedia mexicana en la que compartió elenco con Juanpa Zurita.

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