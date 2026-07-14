Actor mexicano que actuó en ‘Spider-man: No Way Home’, debuta como futbolista profesional en Estados Unidos VIDEO

Se sabe que el actor mexicano, Cristo Fernández, realizó pruebas para un equipo de futbol estadounidense a inicios del 2026. Ahora, esa historia tiene un desenlace, pues hace unos días pudo debutar como futbolista profesional a sus 35 años. ¿Para qué equipo juega el actor de ‘Ted Lasso'? Entérate aquí.

Leer: ¿Actor cambia las telenovelas por el fútbol? Tras sufrir devastadora pérdida, reaparece en nueva faceta

Cristo Fernández / Instagram

¿En qué equipo debutó Cristo Fernández como futbolista profesional?

El 12 de mayo de 2026 se anunció oficialmente el fichaje de Cristo Fernández con el club ‘El Paso Lcomotive’, que juena en la USL Championship, segunda división del futbol estadounidense.

No fue hasta el pasado 11 de julio cuando el actor hizo su debut en la cancha con el dorsal número 91, en el encuentro frente al ‘New Mexico United’.

Entró al minuto 79 en sustitución de su compañero Rubio Rubin, e incluso recibió una tarjeta amarilla en el partido.

Aunque su equipo sufrió una derrota 2-0, el día quedó marcado como el debut de Cristo Fernández como futbolista profesional.

Leer: Mundial 2026 : Futbolista del torneo vendió su camiseta para pagar gastos médicos de su bebé prematuro

🤯🇺🇸 OFFICIAL: 'Ted Lasso' star, CRISTO FERNANDEZ, has officially made his debut for El Paso Locomotive.



The Mexican actor has fulfilled his dream of becoming a professional footballer.



"FOOTBALL IS LIFE". ❤️👏🏼 pic.twitter.com/kwG5ndYS6g — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 12, 2026

¿Quién es Cristo Fernández y en qué proyectos ha participado?

Cristóbal Fernández nació en Guadalajara, Jalisco en enero de 1991y estudió la licenciatura en Comunicación en la misma ciudad.

Posteriormente, profesionalizaría su carrera como actor tras estudiar en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido.

Cristo ya había tenido apariciones en producciónes cinematográficas, pero fue hasta el 2021 que saltó a la fama mundial con su papel como Dani Rojas en ‘Ted Lasso’, una serie de futbol original de Apple TV.

Desde entonces, el nombre de Cristo se ha vuelto más popular, al punto de tener apariciones en proyectos de renombre como:



Spider-Man: No Way Home,

Venom 3,

Sonic 3 y

Transformers: El despertar de las bestias.

Ahora, con su debut en el deporte, agrega una profesión paralela a su carrera como actor.

Leer: Jugador de Inglaterra termina en camilla tras eliminar a México, ¿quedará fuera del Mundial 2026?

Cristo Fernández en Ted Lasso / Redes sociales

¿Cuál es el pasado del futbolista de Cristo Fernández?

La vida del actor no ha estado alejada del futbol. Antes de actuar en ‘Ted Lasso’, Cristo Fernández ya estaba encarrerado en el futbol profesional, pero lesiones en ambas rodillas truncaron su sueño de debutar en los máximos circuitos.

Según el sitio especializado en futbol Transfermarkt, Cristo Fernández inició su carrera futbolística con el extinto Club Tecos, posteriormente jugó en Corsarios y en el Guayamas FC de Puerto Rico; y después de un largo periodo inactivo, firmó con el Locomotive de Estados Unidos.

A raíz de su éxito en ‘Ted Lasso’, el actor también ha tenido múltiples apariciones en medios de comunicación deportivos como comentarista.

A inicios del 2026, también se le vio al actor Danilo Carrera trabajando para un equipo de futbol.

Leer: Él es exfutbolista que estuvo en el FC Barcelona y actualmente es galán de telenovelas en México: ¿Quién es?