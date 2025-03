Actor presiente su muerte; dice cómo quiere ser recordado

El primer actor Salvador Pineda hizo una peculiar confesión en medio de la presentación de la telenovela ‘Me atrevo a amarte’, donde regresará a la televisión. La producción protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao, según dijo Salvador Pineda, es una gran oportunidad que le surgió en “los últimos tiempos” de su vida. El actor agradeció a la prensa por recibirlo cariñosamente tras años de ausencia, pero a los reporteros les llamó la atención el comentario acerca de sus “últimos tiempos” pues aún se le ve fuerte y con vitalidad.

Mira: Candela Márquez se disculpa con Salvador Pineda por haber anunciado su fallecimiento en redes

Salvador Pineda es parte de Me atrevo a amarte / YT: Hoy / Archivo TVNotas

Salvador Pineda siente que el final se acerca ya

Para aclarar su comentario, el actor de 70 años respondió de manera serena: “Te agradezco, pero no sé… como que se presiente, ¿no?, el futuro”, comentó, dejando entrever que siente que el final de su vida podría estar cerca.

Además, reflexionó sobre su edad y la inevitabilidad del tiempo: “Ya llegamos al séptimo piso y la caída es libre, así que cuando me toque”, expresó con tranquilidad.

¿Cómo quiere ser recordado Salvador Pineda?

El actor confesó que no tiene nada pendiente por hacer y cree que cumplió lo que debía en vida: “Creo que me da tranquilidad (que) hice lo que pude. La mitad de mi vida me la pasé en camerinos y creo que voy a terminarla igual, en camerinos esperando mi llamado y dando lo mejor de mí”.

Respecto a si le gustaría ser recordado de una manera en particular, indicó: “Pues no creo que alguien me recuerde. El mundo está viviendo momentos muy trágicos entonces de aquí a 100 años habrá humanidad”, concluyó.

No te pierdas: Salvador Pineda enfrenta momentos difíciles y nadie ha querido ayudarlo

Al terminar la entrevista, los conductores de ‘De primera mano’ señalaron lo extraño que resultó la reflexión de Salvador Pineda expresando: “No, todavía espérate”.

¿Por qué se alejó Salvador Pineda de la televisión?

El actor sufrió una fractura de cadera en 2022 y desde entonces estuvo en recuperación en casa a solas, pues en 2023 reapareció diciendo que nunca deseó una familia y alarmó mencionando que “la muerte me toca la puerta”.

Cuando su final esté cerca indicó que planea quemar su casa y todas sus pertenencias para evitar que su familia se pelee por sus bienes, mientras que solo a una de sus hijas y a su nieto les pretende dejar algo de herencia.

A finales de 2024, el actor indicó que demandó a la ANDA por falta de atención médica en su problema de salud de columna y acusó a Diego Luna, Gael García y Eugenio Derbez de ser una “cueva de rateros” porque acapararon los fondos del fideicomiso de cine mexicano. Algo que luego negó Derbez, y lamentó los problemas financieros del primer actor.

Por si no lo viste: Salvador Pineda regresa a Televisa y anuncia demanda contra la ANDA por falta de atención médica