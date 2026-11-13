Ale Capetillo sorprende con la llegada de un “bebé” a su vida; ¿está embarazada? “Crecer con él”

A unos meses de que un quiste hemorrágico la llevara de emergencia al hospital, Ale Capetillo compartió con sus seguidores un importante momento en su vida.

La hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán anunció emocionada que un “bebé” había llegado a su vida, con quien espera crecer y aprender. La influencer compartió un tierno video que rápidamente desató reacciones entre sus seguidores.

¿Confirmó que está embarazada? Te contamos.

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Ale Capetillo da la bienvenida a un “bebé” / Redes sociales.

¿Ale Capetillo confirmó embarazo al hablar de un “bebé”?

La hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán provocó numerosas reacciones en redes sociales al compartir un video en el que anunció que busca crecer junto a un “bebé” que llegó a su vida durante este mes de noviembre.

Sin embargo, no se trata de un embarazo ni de que vaya a convertirse en mamá, sino de un potrillo que adoptará. En los últimos días, Ale Capetillo había estado en busca de un caballo y recorrió distintas ciudades de España para encontrarlo.

La influencer contó que viajó por Madrid y Sevilla y que, después de varios días de búsqueda, finalmente encontró al “bebé” perfecto para ella, con quien espera compartir una nueva etapa y vivir un proceso de sanación personal.

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¿Por qué Ale Capetillo tomó la decisión de tener un caballo?

Ale Capetillo ha demostrado ser aficionada a la equitación y tener un gusto especial por los caballos. Sin embargo, en esta ocasión, su vínculo con estos animales tiene una razón mucho más profunda.

En el video que compartió, Ale contó que, después de la muerte de su abuelita, atravesó un periodo de tristeza en el que incluso llegó a enfermarse. Durante esa etapa, perdió la motivación y sentía que no tenía energía para realizar sus actividades cotidianas.

Sin embargo, su perspectiva comenzó a cambiar después de hacer una sesión fotográfica junto a un caballo. La influencer explicó que, en ese momento, sintió que el animal le brindó un equilibrio que no sabía que necesitaba, por lo que decidió dar el paso y tener su propio caballo.

De esta manera, la llegada del potrillo representa mucho más que cumplir un gusto personal, pues Ale espera construir un vínculo especial con él y continuar con ese proceso de sanación.

“Cuando mi yeya (abuelita) falleció, mi cuerpo estaba avisando que no estábamos bien. No tenía creatividad, me enfermaba muchísimo, nada de motivación (...) En una campaña, en un shooting me subí a un caballo y me hizo sentir algo que hace mucho no sentía, que me regresó la motivación. El caballo de alguna forma me volvió a equilibrar. Ahora buscar un caballo, prácticamente bebé, para crecer con él, me emociona muchísimo.” Ale Capetillo

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Ale Capetillo adoptará a un portillo. / Instagram

¿A qué se dedica actualmente Ale Capetillo?

Ale Capetillo se desempeña como influencer, modelo y creadora de contenido, con lo que ha construido una carrera propia lejos de los escenarios de sus papás, Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán.

A través de sus redes sociales, comparte contenido relacionado con moda, belleza, viajes y estilo de vida, además de colaborar con distintas marcas. Desde hace varios años vive en Madrid, donde ha desarrollado gran parte de su vida profesional y personal.

En mayo de 2025, Ale Capetillo se casó en Hidalgo con el empresario libanés Nader Shoueiry y, desde entonces, también comparte algunos aspectos de su vida en matrimonio.

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