Alicia Machado estalla vs. a Yina Calderon y Aleska Génesis en Juego de Villanos: “¡ay qué tristeza! l VIDEO

Uno de los realities más esperados, ‘Juego de villanos’, finalmente ha iniciado, y como era de esperarse, al reunir a algunas de las figuras más polémicas del entretenimiento, se esperaba que los encontronazos iniciaran desde el primer segundo, y eso es precisamente lo que pasó entre Alicia Machado, Yina Calderón y Aleska Génesis.

¿Qué hicieron y por qué están dando de qué hablar? Aquí te compartimos los detalles.

Lee también: ¿Aleska Génesis vuelve a serdetenida? Es captada en patrulla, esposada, ¿por los Rolex? Esto se sabe

Alicia Machado responde contundente a las críticas. / Mezcalent

Alicia Machado ignora a Yina Calderón y Aleska Génesis en ‘Juego de Villanos’, ¿guerra de egos?

En las últimas horas uno de los clips que se están volviendo virales en redes sociales, es el del primer encuentro entre Alicia, Yina y Aleska. Y es que se puede ver como la exMiss Universo llega y empieza a saludar a los villanos que ya se encuentran en las instalaciones.

Sin embargo, cuando llega el momento de decirle hola a la colombiana y a la venezolana, Machado se siguió de largo, provocando los dimes y diretes entre Calderón y Génesis, quienes se mofaron de la situación:

“¡Ay no nos saludaron! Qué tristeza” Yina Calderón

Al lado de Aleska y Yina se encontraba el buen Sergio Mayer, quien se quedó con la boca abierta al ver el gesto de Alicia Machado, dando a entender que el juego ya ha empezado.

Alicia ignoro a yina y aleska 😭 #JuegoDeVillanos https://t.co/mGL57PSX4t — Luis (@bricenoube) October 20, 2026

Lee también: Aleska Génesis: Javier Ceriani destapa que ella cortó con Clovis porque le cachó mensajes ¡con un hombre!

¿Cuál es el problema entre Alicia Machado, Yina Calderón y Aleska Génesis?

Alicia Machado es considerada una de las figuras más polémicas del mundo de los realities, y teniendo esos antecedentes, Yina Calderón inició una campaña en contra de la modelo, dando declaraciones a diferentes medios en donde se burlaba de ella, incluso asegurando que “fue Miss Universo en la época de los dinosaurios”.

La modelo venezolana Aleska volverá al famoso reality show. / Instagram.

Por si fuera poco, una vez en el reality de ‘Juego de villanos’ las cosas ya empezaron a escalar entre ambas, pues Alicia botó la ropa de Yina por la ventana como venganza porque la colombiana no quiso respetar la cama de Naomi Mejía.

Por su parte, la reina de belleza también tiene una pelea casada con Aleska y en más de una entrevista ha asegurado que le da igual y que para ella es mejor ignorarla.

Lee también: Alicia Machado defiende a Fátima Bosch tras insulto del director de Miss Universo Tailandia: “Chino inmundo”

¿Quiénes son los participantes de ‘Juego de villanos’?

El polémico reality de Telemundo que ha reunido a los famosos más polémicos de habla hispana, será conducido por Facundo, una apuesta arriesgada, pero certera, pues el mexicano tiene fama de ser un personaje bastante controvertido.

En cuanto a los participantes, te compartimos a continuación la lista de los 18 villanos que se harán la vida imposible:

Alicia Machado

Sergio Mayer

Yina Calderón

Salvador Zerboni

Plutarco Haza

Luca Onestini

Arleth Terán

David Ponce

Awilda Herrera

Miguelito

Nahomi Mejía

Aleska Génesis

Lis Vega

Sandra Itzel

Alex Caniggia

Yamil

Julia Argüelles

Alex Ghita

Un detalle inesperado de ‘Juego de villanos’, es que es un reality que se planeó para ser conducido por una personalidad como Laura Zapata, sin embargo, el presupuesto no la convenció y finalmente fue Facundo el que tomó la oportunidad.