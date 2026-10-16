Amigo de Mariana asegura que, tras apoyar a la exOV7, ha perdido miles de seguidores en redes: “Unfollows”

La coronación de Mariana como ganadora de La casa de los famosos México 2026 ha causado que, personas ajenas a ella, salgan afectadas. Recientemente, fue uno de sus amigos el que reveló las limitaciones y críticas que ha recibido tras mostrar su apoyo a la cantante. ¡Le bajaron los seguidores!

Amigo de Mariana sufre por victoria de la cantante en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es el amigo de Mariana que ha recibido críticas por apoyarla?

Parece que la polémica por la coronación de Mariana en la cuarta temporada de La casa de los famosos México no parará aún, pues uno de sus amigos reveló que ha sufrido los “daños colaterales”.

Es Andy Zuno, actor y cantante mexicano, el que habló sobre lo que ha traído el apoyo que le brindó a Mariana, pues hubo momentos en los que estuvo pidiendo votos y mostrando su afección por la ex de OV7.

Cabe señalar que Zuno es uno de los artistas invitados de Mariana para su concierto en La Maraka el día de mañana, sábado 17 de octubre, en un evento que también se ha convertido en un tema controversial.

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Andy Zuno sufre por apoyar a Mariana / Autor desconocido

Andy Zuno, amigo de Mariana, revela que ha perdido seguidores por apoyar a la cantante

En una reciente entrevista de Al punto noticias realizada a Andy Zuno (quien tiene intenciones de colaborar con Thalía), se le preguntó sobre los comentarios y críticas que pudo recibir tras mostrar su apoyo a la participación de Mariana en La casa de los famosos México 2026.

Según su testimonio, hubo una amplia cantidad de internautas que dejaron de seguirlo, presuntamente resultado de su amistad con Mariana:

No quiero decir números exactos porque no los he contado, pero cualquier cantidad de mensajes de ‘unfollow’. Andy Zuno

La cosa no paró ahí para él, pues también a la hora de pedir votos, compartir publicaciones o realizar comentarios sobre Mariana, pronto recibía una ola grande de críticas.

Sin embargo, él se mantiene firme en su amistad con Mariana, pues también han colaborado juntos de manera profesional.

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¿Cuáles son las canciones de Andy Zuno más conocidas?

Andrés Zuno, conocido como Andy Zuno, es un actor y cantante mexicano. Es una de las figuras latinas de la televisión, el teatro y la música que han logrado aparecer también en la pantalla estadounidense.

En cuanto a su participación en cine, debutó en 2004 con la película Emisario del odio y también tiene una amplia trayectoria en teatro.

En la pantalla chica también ha estado presente, participando en telenovelas como Al Diablo con los Guapos, donde interpretó “Hugo Arango”. Después participó en producciones como:



Pasión ,

, Decisiones extremas ,

, Señora acero y

y Papá a toda madre.

Como cantante, lanzó en junio de 2010 su primer sencillo, “ Suma de dos ”, del álbum debut “Más de una vida”. Ha grabado cuatro discos, entre ellos “ DiscoStereoPop ” y “ RadioRetroPop ”.

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