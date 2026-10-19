Ariel Miramontes “Albertano” señalado por estar presuntamente borracho durante dos entrevistas a reportero

Muchos recuerdan al actor, Ariel Miramontes, en su papel de “Albertano” en varios proyectos televisivos y teatrales. Ahora, lejos de los escenarios, un reportero lo exhibe por el presunto cambio que ha vivido los últimos años, pues lo señala de estar “bajo los efectos del alcohol” en los últimos años. ¿Qué detalló?

Ariel Miramontes en su papel de “Albertano” / Redes sociales

¿Qué reportero exhibió al actor Ariel Miramontes por estar en presunto estado de ebriedad?

Durante el fin de semana pasado, se viralizó un video hecho por el reportero Carlos Esqueda, quien habló abiertamente sobre varios episodios que ha vivido entrevistando al actor Ariel Miramontes.

Según su testimonio, el actor habría sufrido presuntos cambios no solo físicos, si no de algunas malas costumbres que supuestamente adquirió:

Además del cambio muy notable en su rostro (...) Cuando ha venido a Guadalajara, particularmente en los últimos dos años, han ocurrido las dos últimas entrevistas, y en esas dos estuvo completamente alcoholizado. Reportero Carlos Esqueda

Ariel Miramontes se ha mantenido más alejado del ojo público, recordando que el intérprete estuvo participando en años anteriores en el Tenorio cómico y Lagunilla mi barrio espacios en los que compartió elenco con otros importantes comediantes.

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Ariel Miramontes “Albertano” acusado de estar en presunto estado de ebriedad / Instagram: @albertanooficial

¿Cómo reaccionó Ariel Miramontes “Albertano” a las acusaciones hechas por el reportero?

Hasta el momento de esta nota, el actor Ariel Miramontes (exitoso también por sus atrevidas fotos) no ha respondido a la polémica, por lo que todo se mantiene como mera especulación.

En redes sociales el debate continúa, mientras algunos defienden al actor, otros aseguran que no es la primera vez que se encuentra así, además de ser criticado por sus últimas actuaciones:



“ Ese actorcillo de un solo papel se me que tiene cero talento ”,

”, “ A mí me tocó ver la función de ‘Lagunilla’ y estaba ped* ” y,

” y, “ Se sabe que es un borrachín ”.

No se sabe si Miramontes responda a estas acusaciones, pero, mientras tanto, sus seguidores se mantienen firmes apoyándolo. ¿Tú qué opinas?

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Un reportero de Guadalajara asegura que en dos ocasiones le tocó entrevistar a Ariel Miramontes, quien estaba borracho 😱 https://t.co/22L4m1rlXw — Cultura Pop (@_RCulturaPop) October 18, 2026

¿Quién es Ariel Miramontes y en qué programas ha participado?

El actor mexicano, Ariel Miramontes, nació en 1970 y comenzó su trayectoria como actor desde finales de la década de los 90’s en montajes como El soñador navegante y Al pie de la letra.

Su personaje de “Albertano” lo llevó a la fama primero en María de todos los Ángeles en 2009 y después en Nosotros los guapos.

Asimismo, formó parte del reparto de Albertano contra los mostros y de Tal para cual. En 2023 fue la figura principal de El príncipe del barrio, un programa de comedia que se transmitía los domingos.

En el ámbito personal, Ariel Miramontes fue vinculado sentimentalmente con Itatí Cantoral, dos figuras importantes de la televisión mexicana.

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