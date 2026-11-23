El hijo de Consuelo Duval, Michel Duval, vive tenso momento durante un encuentro con la prensa, pues uno de ellos especuló acerca de sus seguidores en redes sociales. Ante esto, el actor respondió tajantemente intentando desviar la atención de lo que acababa de suceder. Te contamos los detalles.

Michel Duval arremetió contra reportero / Liliana Carpio / TVNotas 2025

¿Qué le preguntó un reportero a Michel Duval en pleno encuentro con la prensa?

Todo ocurrió durante un encuentro de la familia Duval (Consuelo, su hija Paly y su hijo Michel), quienes estaban atendiendo y respondiendo diversas cuestiones que les hacían sobre su vida, pero también de la obra a la que iban.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando uno de los periodistas decidió interrogar a Michel más allá del evento al que iban, deseando saber sobre su vida privada y hasta de sus redes sociales:

Siendo tan atractivo de repente las chicas te escriben o te mandan incluso nud... por redes sociales. Reportero a Michel Duval

La cara de incomodidad de Paly, Consuelo y Michel no se hizo esperar, así como de diversos internautas que reprobaron la pregunta. ¿Cómo reaccionó el hijo de la actriz?

Te puede interesar: Michel Duval se convierte en héroe al salvar a dos niños atrapados en una camioneta

Reportero incomoda a Michel Duval / Redes sociales

Michel Duval enfrenta a reportero que preguntó por su vida privada

Luego de la pregunta que le hicieron al actor Michel Duval, el hijo de Consuelo decidió interrumpir al reportero, incluso arremetiendo con las fuentes que el periodista pudiera tener:

No sé de dónde sacas esa información. ¿Sabes qué? Yo creo que es bien peligroso imaginar, ¿no? Porque cuando uno imagina puede tergiversar las cosas, entonces no hay que imaginar. Michel Duval

El reportero insistió en que su pregunta se relacionaba con los piropos y comentarios que el intérprete podría recibir en redes sociales, pero esto no evitó que Michel mostrara su molestia.

Finalmente, el hijo de Consuelo Duval optó por hablar de la obra (a la que fueron invitados), para así desviar la atención de todo lo que sucedió afuera.

Lee: Hijo de Consuelo Duval orgulloso de que su madre sea “el mejor papá del mundo”

¿Quién es Michel Duval y cuál es su trayectoria?

Nacido en 1994, Michel Duval es hijo de Consuelo Duval, y actualmente se desempeña como actor, cantante, compositor y también como modelo.

Su rostro comenzó a hacerse conocido en la televisión por series como La rosa de Guadalupe, Señora Acero y Atrévete a soñar.

Posteriormente, formó parte del elenco de Herederos por accidente y, en su etapa reciente, da vida a Eduardo en Corazón de Marruecos.

Una de sus polémicas más potentes ocurrió hace más de un año, cuando Michel Duval estuvo envuelto en un presunto robo, situación que él tuvo que salir a aclarar tras críticas.

Tal vez te interese: Hijo de Consuelo Duval ha perdido papeles ¡por ser guapo! “no tienes el estereotipo que ellos quieren”