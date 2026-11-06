Así encontraron sin vida al actor de Breaking Bad; revelan informe forense y salen a la luz dolorosos detalles

La muerte de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie ‘Breaking Bad’, sigue causando conmoción. A casi un mes de su fallecimiento, salieron a la luz documentos oficiales que detallan las circunstancias de su muerte y las declaraciones de su madre han revelado el difícil momento que atravesaba el actor.

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Muere RJ Mitte: FILTRAN supuesta causa de muerte del actor de Breaking bad a horas de encontrar su cuerpo / The Guardian y redes sociales

¿Cuál fue la verdadera causa de muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’ que interpretó a Walter White Jr.?

La muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad que dio vida a Walter White Jr., volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que se difundieran nuevos detalles del informe forense relacionado con su fallecimiento.

De acuerdo con documentos dados a conocer por medios estadounidenses, las autoridades del condado de Cameron, en Texas, determinaron que el actor murió por ahorcamiento y que su fallecimiento fue clasificado como suicidio. Así fue encontrado en su domicilio.

El informe establece que fue declarado sin vida el 12 de octubre a las 13:32 horas. Además, se solicitaron estudios complementarios, entre ellos una autopsia y pruebas toxicológicas, aunque esos resultados no fueron incluidos en los documentos que posteriormente se hicieron públicos.

La noticia provocó nuevamente conmoción entre los seguidores de la exitosa serie, pues RJ Mitte era una de las figuras más recordadas del fenómeno televisivo protagonizado por Bryan Cranston y Aaron Paul.

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Cuerpo de RJ Mitte fue hallado por su madre / Redes sociales

¿Qué revela el informe forense sobre la muerte de RJ Mitte?

La investigación oficial dio a conocer información que hasta ahora permanecía fuera del dominio público y que confirma las versiones preliminares difundidas tras la noticia de su fallecimiento.

Poco después de que se reportara la tragedia, el representante del actor emitió un comunicado en el que confirmó que se trató de un acto cometido por él mismo, aunque en aquel momento no se brindaron detalles específicos sobre el método ni las circunstancias.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte” Representante de RJ Mitte

El actor era ampliamente admirado por su activismo en favor de las personas con discapacidad. De hecho, vivía con parálisis cerebral, condición que también formó parte de la historia de su personaje en Breaking Bad.

Su trabajo dentro y fuera de la pantalla ayudó a impulsar la representación e inclusión de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento, convirtiéndolo en una figura de inspiración para miles de personas.

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RJ Mitte fue actor y activista / Redes sociales

¿Qué contó la mamá de RJ Mitte sobre el día que lo encontró sin vida?

Uno de los testimonios más dolorosos surgió de Dyna, madre del actor, quien decidió hablar públicamente sobre los hechos semanas después de la tragedia. Según relató, aquella mañana intentó comunicarse con su hijo alrededor de las 11 de la mañana, pero no obtuvo respuesta. Aunque esto no le pareció extraño, decidió visitarlo más tarde.

“No contestó, así que compré algo para almorzar y fui a llevárselo, y fue entonces cuando lo descubrí” Dyna, madre del actor

La madre de RJ Mitte explicó que decidió compartir su experiencia con la esperanza de ayudar a otras familias que atraviesen situaciones similares: “Si el hecho de que hable hoy puede evitar que alguien más pase por la misma situación, porque una madre nunca debería tener que encontrar a su hijo así de esta manera. Si puedo decir que esto ayuda a una sola persona, creo que eso es lo que RJ esperaría”, expresó.

También reveló que durante los últimos meses le insistió en acudir a terapia: “Pero él me decía: ‘No, ya lo tengo. Está bien. Lo estoy manejando’”.

RJ Mitte, actor de Breaking bad, se quitó la vida / Redes sociales

¿Qué problemas enfrentaba RJ Mitte en sus últimos días?

Aunque públicamente mantenía una imagen positiva y reservada respecto a su vida personal, diversas fuentes cercanas aseguraron que el actor atravesaba una etapa especialmente complicada. Entre las dificultades que enfrentaba se encontraba la falta de oportunidades laborales para intérpretes con discapacidad dentro de Hollywood, situación que le habría provocado frustración profesional durante los últimos años.

A esto se habrían sumado problemas sentimentales relacionados con su prometida, Kennedy Suárez. De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, la pareja atravesaba tensiones derivadas de decisiones personales y laborales que afectaban su futuro juntos.

Fuentes cercanas señalaron que Kennedy se mudó a Georgia por motivos de trabajo y que el actor no estaba dispuesto a acompañarla, situación que habría deteriorado la relación. RJ Mitte y Kennedy Suárez se conocían desde hacía aproximadamente una década, aunque su relación sentimental comenzó en 2020. En octubre de 2025 anunciaron públicamente su compromiso, por lo que la noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa a familiares, amigos y seguidores.

La madre del actor confesó que, tras la tragedia, descubrió que enfrentaba conflictos emocionales que no había exteriorizado completamente: “Todos pasamos por desengaños amorosos en nuestra vida y todos los afrontamos de manera diferente. Si hubiera sabido algo y hubiera podido hacer algo diferente, de verdad lo habría hecho. Habría dado mi vida por la suya”, aseguró.