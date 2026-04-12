Autobús de Conjunto Primavera se queda sin frenos y sufre fuerte accidente en Valle de Bravo

Momentos de auténtico pánico rodearon a Conjunto Primavera luego de que se reportara un aparatoso accidente en Valle de Bravo, Estado de México. La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, generando versiones sobre posibles víctimas fatales, lo que encendió la preocupación de fans y seguidores del regional mexicano. Sin embargo, en medio del caos, la agrupación decidió salir a aclarar la situación con información oficial.

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¿Qué le pasó al autobús de Conjunto Primavera en Valle de Bravo?

De acuerdo con la información confirmada por la propia agrupación, el incidente ocurrió cuando la unidad que trasladaba principalmente al staff y equipo técnico de Conjunto Primavera sufrió una falla mecánica relacionada con el sistema de frenos, lo que provocó un fuerte impacto en la zona de Valle de Bravo, uno de los puntos turísticos más visitados del Estado de México.

Aunque el accidente fue descrito como aparatoso por testigos y por las primeras imágenes que circularon en redes sociales, la buena fortuna y la rápida reacción evitaron que la situación pasara a mayores. En el video compartido por los músicos se puede ver que el autobús resultó dañado, pero el equipo humano salió ileso.

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¿Hubo muertos o heridos tras el accidente de Conjunto Primavera?

Ante el crecimiento descontrolado de rumores en plataformas digitales, la agrupación de Conjunto Primavera fue tajante al desmentir cualquier información relacionada con personas fallecidas. En el mensaje difundido, pidieron explícitamente al público no creer en noticias falsas que solo buscan generar pánico.

“Hola, buenas tardes. Les informamos que todo el estado se encuentra en buen estado. No hay muertos ni heridos; únicamente hay pérdidas materiales.” Conjunto Primavera

Tras el percance, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes, mientras que representantes del grupo, junto con ajustadores de seguros, permanecían en el lugar realizando los peritajes necesarios.

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¿Conjunto Primavera cancelará conciertos tras el accidente?

A pesar del fuerte susto vivido en tierras mexiquenses, el profesionalismo del grupo volvió a quedar demostrado. De manera oficial, Conjunto Primavera confirmó que no cancelará sus presentaciones programadas, incluyendo el concierto previsto para la noche de este día en Tuzantla, Michoacán.

La agrupación, originaria de Chihuahua, decidió continuar con su agenda tras confirmar que no existían riesgos para su equipo y que los trámites legales y materiales avanzaban conforme a lo esperado. En las próximas horas, señalaron, la unidad accidentada será retirada del lugar.