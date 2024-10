Briggitte Bozzo presume outfit que Gala Montes rechazó ¿Indirecta? FOTO

Parece que la guerra entre Gala Montes y Briggitte Bozzo no terminará pronto.

Aunque la actriz venezolana indicó que su relación de amistad con Gala está más que bien, las indirectas en redes sociales no han parado.

Briggitte Bozzo y Gala Montes / Redes sociales

Te puede interesar: Gala Montes en guerra con Briggitte Bozzo por llamarla “malagradecida”

Si bien, la quinta finalista de ‘La casa de los famosos México’ fue blanco de críticas por llamar “malagradecida” a Gala en medio del pleito con la stylist Laura, quien expuso a Montes de haber entregado ropa, accesorios y zapatos en mal estado.

“Discúlpenme, y yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que, a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar cu... porque está atendiendo, sea quien seas. No puedes ser así, No puedes ser una persona malagradecida, nunca, o sea, Lau me conoce perfectamente. Lau es mi amiga y con Lau yo trabajo superbién”. Briggitte Bozzo

Lo anterior habría hecho enfurecer a la actriz mexicana, tanto que le lanzó fuertes indirectas en las que se mostraría decepcionada de la amistad de Briggi tras no defenderla en medio de la controversia.

No te pierdas: Briggitte Bozzo revela si sigue siendo amiga de Gala Montes en medio de la polémica con Lau, su estilista

Briggitte Bozzo lanza indirecta a Gala Montes ¡Presume outfit que Gala ‘despreció’!

A unos días de que se desató este escándalo, Bozzo dejó claro que está más que contenta con el trabajo de su stylist. Incluso, presumió tremendo outfit, el cual supuestamente rechazó Gala. ¿Indirecta?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también influencer publicó un par de historias en las que lució el supuesto conjunto que era para su excompañera de cuarto, pero que no quiso.

No te pierdas: Karime Pindter teme reencontrarse con Adrián Marcelo; revela lo que le diría si lo ve

“Hello, estamos en sesión de fotos, van a quedar espectaculares”, dijo Bozzo.

En las images se puede ver a la joven con una gabardina color vino, unos guantes negros y unas medias del mismo color. Mismos que se veían en las bolsas que Gala le regresó a Laura.

Eso no es todo, en el video de Briggi también enfocó a su stylist, quien enseñó las marcas de la joyería que la joven va a usar para su sesión de fotos, así como también la halago de estar siempre “sexy”.

Lau stylist expone a Gala Montes / Instagram: @pitufinalau

Esto fue tomado por internautas como una fuerte indirecta a Gala Montes. Usuarios consideraron que Bozzo sigue en su postura de defender a su también amiga Laura, pese a la enemistad que pueda derivar con Gala Montes.

‘Las chicas superponedoras’ / IG; @karimepindter

Mira: Conductor de ‘Sale el sol’ regresa a Televisa tras supuesto veto, pero ¡también trabajará en TV Azteca!

¿Gala Montes le contestó a Briggitte Bozzo?

Al momento, Gala Montes no se ha pronunciado respecto a esta supuesta indirecta por parte de Briggitte. Sin embargo, en una entrevista para la ‘Ke buena’ puntualizó que su relación de amistad con su también compañera de foros no terminará por terceras personas. ¡Subrayó que hay ‘Chicas superponedoras’ para rato! ¿Lo cumplirán?

“Ella (Briggitte) me dijo: ’Nunca te voy a abandonar’. Ella me lo dijo y van a haber ‘Chicas superponedoras’ para rato (...) Independiente a eso no está padre, pero si hubiera un conflicto, pues, yo sí se los haría saber y les diría: ‘Hasta aquí', pero la verdad es que hay tantos momentos bonitos, tantas cosas buenas para mí, que yo me quedo con lo positivo”, dijo Gala.

Así presumió su outfit Briggitte: