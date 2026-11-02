Conductor y exparticipante de "¡Mira quién baila!” habrían terminado romance: ¿Por supuesta infidelidad de ella?

Esta semana ha empezado con todo, y es que luego de que se confirmara que Paola Dalay y José Eduardo Derbez dieron por terminado su romance, otra situación similar se vive en el mundo del espectáculo.

Un noviazgo entre un famoso conductor y una exparticipante de ¡Mira quién baila! habría terminado de manera abrupta. La polémica no quedó ahí, pues se maneja que ella ya estaría con alguien más. Te contamos los detalles.

Integrantes de ¡Mira quién baila! terminan su romance / Produ

¿Qué conductor y exparticipante de ¡Mira quien baila! terminaron su relación?

Se trata del noviazgo entre Toni Costa y Mimi Ortiz, quienes coincidieron en el programa ¡Mira quién baila! edición Costa Rica. La pareja estuvo bajo la lupa durante las últimas semanas, pero la triste confirmación llegó en las últimas horas.

Fue la periodista argentina, Mandy Fridmann, durante su participación en el programa ¡Tal cual! Sin filtro, donde dio por cerrado el capítulo entre ambas figuras, incluso, afirmando que el propio Costa le dio la información:

Se terminó, confirmado. (...) Me lo confirmó el propio Toni. Mandy Fridmann

Las palabras de Mandy terminaron por confirmar lo que, según muchos, se veía venir y hasta “se habían tardado”. Además, la controversia podría continuar, pues resulta que Ortiz ya ha sido vinculada sentimentalmente con alguien más.

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Toni Costa y Mimi Ortiz terminaron su relación / Redes sociales

¿Quién sería la nueva pareja de la influencer Mimi Ortiz?

La ruptura entre Mimi Ortiz y Toni Costa (ex de Adamari López) llegó con más detalles, y es que según la misma periodista, Mandy Fridmann, la influencer celebró recientemente su cumpleaños, y aprovechó la ocasión para presentar a su nueva pareja.

El dato, que tampoco ha sido confirmado por la costarricense, Mimi Ortiz, añade un giro a la historia y sugiere que ambos habrían tomado caminos distintos con presunta rapidez: “ Ella ya tiene pareja ”, afirmó la argentina.

Lo más curioso viene después, y es que ambos se seguirían cruzando el próximo año debido a ¡Mira quién baila!, programa en el que participarían (él como jurado):

(Toni) Ha firmado nuevamente para el ¡Mira quién baila! 2027, así que no están conviviendo, pero se van a cruzar, se van a ver. Mandy Fridmann

Finalmente, confirmó que ambos borraron las fotos que tenían juntos, siendo la principal señal de que toda su historia terminó.

Cabe señalar que NO existe confirmación oficial acerca de una infidelidad , pero la rapidez de la situación puso a internautas a crear diferentes teorías. ¿Será?

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¿Quién es Toni Costa?

Antonio Costa Lozano, conocido como Toni Costa, es un bailarín, coreógrafo, y conductor de televisión, popular para el público latino por su paso en los realities de baile y por su relación con Adamari López.

Antes de ser famoso, Costa daba clases de Zumba para mantener a su familia. Su salto a la televisión llegó con ¡Mira quién baila!, primero en España y luego en la versión estadounidense. Allí conoció a Adamari López, con quien formó una relación de varios años y tuvo a su hija.

Costa también participó en La casa de los famosos de Telemundo, y más tarde fue juez en el concurso Hoy día bailamos.

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