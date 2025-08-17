El mago Ari Sandy rompe el silencio sobre su secuestro: “A mi mamá se lo ocultaron, estaba muy enferma”

Ari Sandy es heredero de una de las figuras del entretenimiento de antaño en México, el mago Krotani. El 1 de agosto de 2002, Ari salió de su casa dispuesta a divertir a niños y familias con su espectáculo, sin imaginar que viviría el mayor de los infiernos. Estuvo 43 días privado de su libertad y sufrió una gran cantidad de vejaciones. Hace unos días se cumplieron 23 años de este hecho y el mago nos abrió su corazón para recordar estos sucesos.

Su papá Krotani, siempre fue un gran apoyo en su vida / Luis Pérez y Archivo TVNotas

¿Qué dijo el mago Ari Sandy sobre su secuestro?

“Mi secuestro fue muy raro. Me pagaron por adelantado para un evento y fui a la fiesta un jueves en la noche, en Aragón. Se bajó mi ayudante y me dijo que no había niños. Salió el supuesto organizador de la fiesta y me dijo que no se haría, que si le podía reponer la función, y acepté. Había una mesa con 4 tipos, pero no pensé mal. Ellos se fueron en una camioneta roja, al mismo tiempo que yo”.

“Se repuso la fecha para el siguiente jueves en otro salón, también en Aragón. Llego y veo que mueven la camioneta roja para que me estacione en la puerta. Yo estoy por entrar, pero regreso porque había dejado mi vehículo abierto, y ya había ahí una persona con pistola. No entendía lo que pasaba. Dije: '¿Qué hice?’. Me tiraron al piso y me explicaron que era un secuestro. Le dieron una golpiza a mi ayudante ya mí me llevaron a una casa de seguridad, ahí mismo en Aragón, donde también me golpearón y me dijeron que llamara a mi hermano, pero no contestó, entonces habló con mi papá y mi esposa de ese momento.

Ari Sandy / Luis Pérez y Archivo TVNotas

“Primero estaba en un clóset, esposado de las dos manos. A los 10 días me cambiaron a una casa por Lago de Guadalupe, donde me también tenían esposado, pero en un baño. Me llegaron a dar toques eléctricos mientras estaba en el piso vendado. Me patearon. Al principio no quería comer, pero me dijeron que comiera o me iba como en feria”.

En algún momento pensó que no saldría vivo de ahí: “Lo tienes que aceptar, porque si no vives esa etapa de que te puede pasar, es mucho más duro. Sí me llegaron a decir: ‘Ahorita ya valió y te vas en este momento’, y sonaba una chicharra. Escuchaba mesas moverse y que tenían plásticos. Yo creía que era para envolverme. Amenazaban con quitarme la vida, con cortarme un dedo. Un día me sacaron sangre para mandarla como si lo hubieran hecho (mutilado), y la dejaron en la carretera a Toluca, en una cajita con una gasita en forma de dedo, para que ahí la reconociera mi familia”.

Mago Ari Sandy / Captura de pantalla

¿Cómo fue la liberación de Ari Sandy después de 43 días de secuestro?

Sobre cómo fue su liberación, Ari Sandy comentó: “Los delincuentes dejaron de tener contacto con mi familia 21 días, hasta que se consiguió el dinero del rescate, que se negoció. No era lo que pedían en un inicio, porque hubiera sido imposible juntarlo. Fue difícil, porque no es que yo fuera rico. Tenía las tarjetas al tope. Hasta pedí que me dejaran salir para conseguir el dinero. Finalmente, cuando me soltaron, me dejaron en una carretera. Caía una tormenta tremenda. Me dijeron que corriera. Me Lastimé, me hice un esguince. Pasó una patrulla, los policías me reconocieron y me llevaron a la casa de mi hermano”.

“El trabajo me ayudó mucho a superar esto. Me liberaron un jueves 12 de septiembre a las 11 de la noche, y el sábado 14 ya tenía trabajo al mediodía. Las autoridades me dijeron: ‘Eres la persona más recuperada que hemos visto’”.

Ari Sandy / Captura de pantalla

¿Cómo vivió su madre el secuestro de Ari Sandy durante esos 43 días?

Ari Sandy nos reveló por primera vez que a su madre le ocultaron todo el tiempo que estuvo secuestrado: “A mi mamá se le dijeron mentiras, porque estaba grave, muy enferma. Tenía cáncer. Se le escondía. Se le dijo que me había ido de viaje a trabajar. Ella preguntaba por qué no me había despedido, pero siempre había una excusa. Al regresar no le dije nada. Quedamos en que así sería hasta que, un mes después, un día en el periódico salió una notita chiquita y lo leyó mi mamá. Así se enteró y se molestó mucho. Le reclamó a mi papá. Ella falleció 6 meses después. Afortunadamente, pude regresar para estar con ella sus últimos meses”.

Sus secuestradores fueron capturados: “Los atraparon a los 6 meses cuando tenían cautivo a un chavito de 15 años. Tiempo después, se escaparon de la cárcel, aunque los volvieron a agarrar. A uno lo mataron en un tiroteo cobrando un rescate en Guadalajara. Otro terminó suicidándose en el reclusorio”.

¿Qué consecuencias tuvo que enfrentarse Ari Sandy después de su secuestro?

“Al regresar del secuestro, se empezó a acercar gente a mí diciéndome que familiares secuestrados. Yo les platicaba mi historia. Les recalcaba que cada caso era diferente y el final podía ser distinto. Era una forma de amortiguar el dolor que tenían. Les compartía que yo había salido adelante. He podido dar estas asesorías. Es un momento de paz escuchar una historia de esperanza”.

El mago quiere sacar una publicación con varios aspectos de su vida, en la cual incluiría este tema: “Mi libro estará basado en algunas partes. Lo bueno de lo malo. Cosas buenas que puedo rescatar de este episodio malo. Llevará por nombre algo relacionado con la magia de la mente”.

Además, planea dar conferencias: “Sí he dado algunas, pero no quiero empezar a darlas bien hasta que esté terminado el libro, para que la gente se pueda llevar ese material y leerlo con más detalle”.

El mago piensa sacar un libro sobre lo bueno que le dejó este trago amargo / Luis Pérez y Archivo TVNotas

¿El mago Ari Sandy actualmente está comprometido?

Finalmente, nos habló de su vida sentimental. Lleva más de 3 años de relación con la cantante y coaching de vida Semiramis del Prado, quien es 22 años más joven que él: “Me divorcié de la madre de mis 2 hijos en 2020. A ella la conocí cuando fui a animar la fiesta de su hermanito, que tenía 1 año. Ella tenía 9. Resulta que, 28 años después, un día me escribió para recordarme ese festejo y estuvimos platicando 6 meses por WhatsApp, hasta que salimos a desayunar y de ahí no nos hemos separado”.

Ella es Seramis del Prado actual pareja del mago Ari Sandy / Luis Pérez y Archivo TVNotas

¿Quién es el mago Ari Sandy y cuál es la trayectoria?

En 1977 dio su primera función. Un año después, lo apadrinó el payasito Cepillín.

En 1981 participó en el programa Alegrías de Mediodía. La fama le llegó gracias a Súper vacaciones, que duraron 2 años.

De 1992 a 1994 dirigió el programa Mi barrio .

Sigue vigente gracias a participaciones en matutinos como Hoy, Venga la Alegría y Sale el Sol, entre otros.

