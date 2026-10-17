Enrique Guzmán aparece IRRECONOCIBLE con nuevo aspecto en el rostro, ¿qué se hizo?

Luego de que Enrique Guzmán regañara a su hija, Alejandra Guzmán, tras el accidente que le provocó una dislocación de cadera, el legendario cantante volvió a colocarse bajo los reflectores por un notable cambio en su aspecto físico.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes recientes del intérprete que despertaron comentarios y críticas por su apariencia rejuvenecida. Algunos usuarios se preguntan si se sometió a algún procedimiento estético para lucir así.

Pero ¿qué fue lo que se hizo Enrique Guzmán y qué se sabe sobre su nuevo aspecto?

Leer: Enrique Guzmán hace fuerte revelación de Silvia Pinal y sus hijos, ¡no los quería tener! “Ella pensaba perder”

Enrique Guzmán / Redes sociales

¿Enrique Guzmán se ha sometido anteriormente a procedimientos estéticos?

Hasta el momento, no hay información ni declaraciones que confirmen que Enrique Guzmán se haya sometido anteriormente a procedimientos estéticos para rejuvenecer su rostro.

De hecho, el cantante ha sido crítico con las cirugías plásticas de su hija, Alejandra Guzmán, y de su expareja, Silvia Pinal. En entrevistas ha cuestionado su interés por los retoques estéticos e hizo comentarios sobre su relación con el bisturí.

Sin embargo, las imágenes de las apariciones más recientes del intérprete han generado dudas sobre qué es lo que se hizo para lucir rejuvenecido.

Leer: Enrique Guzmán revela qué hará con su dinero cuando muera: ¿Ya sabe a quiénes dejará como herederos?

Enrique Guzmán / Foto: Redes sociales

¿Cómo luce actualmente Enrique Guzmán?

En redes sociales circulan imágenes de recientes entrevistas que ha dado Enrique Guzmán, quien actualmente se encuentra sobre los escenarios junto a Angélica María como parte de la gira ‘La despedida’.

Los usuarios aseguran que el cantante ha sorprendido por el aspecto rejuvenecido de su rostro, en el que ya no se notan tanto las arrugas naturales de la piel con el paso de los años.

Estos cambios desataron especulaciones y teorías sobre si, contrario a sus creencias, el intérprete se sometió a algún tratamiento estético o procedimiento quirúrgico para lucir más joven.

Sin embargo, también hay quienes consideran que su apariencia podría deberse al maquillaje que utiliza, el cual ayudaría a disimular algunas imperfecciones de la piel.

Leer: Enrique Guzmán estalla al hablar de la demanda de Frida Sofía: “Hasta aquí”, dice el cantante

😱El Sr Enrique Guzmán sorprendió a todos con nuevo rostro más rejuvenecido, dejando a todos con la boca abierta! O será la magia del maquillaje que habrá hecho de las suyas? ✨ https://t.co/mbXnDmQz4z — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 17, 2026

Critican en redes sociales el nuevo aspecto físico de Enrique Guzmán

En redes sociales, las críticas no se han hecho esperar. Aunque ni el cantante ni personas cercanas a él han confirmado o desmentido que se haya sometido a algún procedimiento estético, los internautas se han dedicado a analizar los detalles de las fotos recientes de Enrique Guzmán.

Muchos aseguran que el nuevo aspecto del intérprete no le favorece e incluso lo comparan con distintos personajes populares. Otros consideran que el supuesto cambio estético habría quedado mal ejecutado, señalando detalles que, desde su perspectiva, llaman la atención en las imágenes.

“Parece que fue con la costurera de su colonia”

“Este no es Enrique Guzmán ¡Es una máscara!”

“Se ve la cirugía”

Por ahora, Enrique Guzmán no ha aclarado los rumores sobre el aspecto de su rostro, por lo que se desconoce si su apariencia se debe a algún retoque estético, al maquillaje o a otros factores.

Leer: ¡Enrique Guzmán destapa la verdad de Alejandra Guzmán! El cantante revela ¿recayó en la bebida?