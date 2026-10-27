Facundo denuncia robo durante su viaje por París y dice: “Ahora estoy traumado” ¿Cómo está?: VIDEO

En medio del éxito que ha generado al conducir el programa ‘Juego de villanos’, Facundo sufre una amarga experiencia durante sus vacaciones en París. Y es que el también exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’ fue víctima de la delincuencia. Te contamos qué pasó.

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Facundo está en París de vacaciones / Redes sociales

Facundo narra el robo que sufrió en París: ¿Qué le quitaron?

Como se sabe, Facundo está de vacaciones en París junto a su novia, Delia García, con quien tiene planeado casarse a principios de 2027. Desafortunadamente, el viaje tuvo sus vicisitudes. A través de un video en Instagram, el presentador narró cómo unos carteristas le quitaron sus pertenencias.

De acuerdo con su anécdota, iba caminando por las calles de la ciudad europea cuando se encontró con dos personas que comenzaron a hacerle plática. Le preguntaron de dónde era y hasta celebraron que un mexicano estuviera en el lugar.

Al principio, creyó que había hecho “dos amigos”. No obstante, después descubrió que estos individuos le sustrajeron su cartera. Más allá del enojo inicial, el conductor admitió sentirse muy sorprendido, pues pensó que, “por la experiencia de ser mexicano”, no le pasaría algo así en el extranjero.

“¿Le ha pasado que ven esos videos de weyes que llega un carterista y les baja la billetera, y piensan: ‘No mam…, soy mexicano, eso nunca me pasaría’? Pues a mí sí me pasó. Llevaba una cangurera en París y llegaron dos brothers (y me dijeron): ‘Ah, ¿de dónde eres?’. Y yo de: ‘No, pues de México’. (Me dijeron): ‘México, México’. Dije: ‘Ya tengo dos amigos, (pero) dos amigos de lo ajeno’”, expresó.

Reconoció sentirse un “imbécil” y hasta un poco “traumado” por los hechos. Señaló que ahora ya se cuida más y se ha vuelto más desconfiado.

“Me sentí un imbécil y ahora estoy traumado, friqueado y cada vez que veo gente ya desconfío muy cabr…, ya no confío en mi mexicanosidad porque hasta al más mexa se le tuerce en el extranjero. Por más que te creas chingón, ya lo dijo Homero Simpson, siempre habrá un chin… y medio”. Facundo

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¿Cómo está Facundo tras el robo que sufrió en París?

Facundo no ha permitido que el robo que sufrió arruine sus vacaciones en París. Mediante historias de Instagram, presumió la visita a un restaurante que hizo junto a su prometida, Delia. En el clip, se puede ver que ambos están muy felices y relajados.

Por otro lado, los internautas no han dudado en apoyarlo y lamentar el triste hecho. Incluso algunos lo han instado a iniciar un proceso legal. Cabe destacar que, hasta este momento, el conductor no ha mencionado haber recurrido a las autoridades.

Facundo sigue disfrutando de sus vacaciones en París pese al robo que sufrió / Redes sociales

¿Facundo no iba a ser el conductor de ‘Juego de villanos’?

Hace algunas semanas, una fuente cercana a la producción de ‘Juego de villanos’ contó a TVNotas que, al parecer, Facundo no era la primera opción para conducir el programa. Según comentó, se tenían a varias famosas en mente como Laura Zapata y Geraldine Bazán.

No obstante, ellas rechazaron el proyecto por cuestiones económicas o simplemente por falta de tiempo. Al final, se decantaron por el exintegrante de ‘La casa de los famosos México 2025’, quien, hasta el momento, ha mostrado mucho compromiso.

“Cuando empezamos a hablar con él, le llamó la atención el concepto. Además, conoce a varios de los participantes. Él es un nómada, le gusta trabajar en varias partes del mundo y por eso está feliz. No nos ha ido mal con él. Es buen tipo y, aunque tiene esa personalidad un poco estridente, cuando es hora de trabajar va y lo cumple al pie de la letra”, sentenció.

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