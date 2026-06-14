¿’Fantasma’ de Chespirito en el Estadio Azteca? La verdad detrás de su aparición durante transmisión EN VIVO

El Estadio Azteca ha sido tendencia en los últimos días por el comienzo del Mundial 2026. El pasado 11 de junio, se llevó a cabo el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca. Dicho encuentro acabó con una victoria de la selección nacional de 2-0.

En medio del llamado “cotorreo mundialista”, resurge la vez en que, aparentemente, el fantasma de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, quien murió en 2014, apareció en el recinto durante una transmisión EN VIVO. Te contamos todo sobre lo que ocurrió.

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¿Cómo murió Chespirito? / Redes sociales/Mezcalent

Así fue como el fantasma de ‘Chespirito’ se habría manifestado en el Estadio Azteca

Todo ocurrió el 30 de noviembre de 2014. Para el homenaje póstumo de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, se escogió el Estadio Azteca. El evento fue transmitido completamente EN VIVO en televisión nacional.

Algo que llamó la atención fue la presencia de una silueta semi transparente justo al lado del féretro. Apareció en el momento en el que el padre oficiaba la misa y decía: “Está vivo entre nosotros”.

Posteriormente, se observó una sombra negra caminando detrás de una ventana de la capilla que se instaló para ese día. Han existido muchas teorías sobre esto. Algunos creen que pudo haber sido un “error de iluminación”, mientras que otros afirman que sí pudo ser el “espíritu” del comediante que se despedía de su querido público.

Florinda Meza, su última esposa, nunca ha hablado del tema. En tanto que las teorías continúan hasta el día de hoy. Las especulaciones sobre el supuesto espíritu de Chespirito no cesan aquí.

En su momento, el conductor brasileño, Bruno Tálamo, reveló que Florinda deseaba vender una de las propiedades de su esposo. No obstante, no había podido hacerlo, ya que, presuntamente, estaba embrujada. Fans pensaron que el “alma” del humorista podría seguir allí.

“La casa no se ha vendido por una razón muy específica y es que dicen que está embrujada. Algunos testigos, algunos vecinos dicen que han escuchado voces, gritos. Nadie se la quiere comprar a Florinda por esta razón”, dijo.

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¿Cómo murió Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’?

Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en su residencia en Cancún. La causa oficial fue una insuficiencia cardíaca, derivada de los problemas respiratorios.

De acuerdo con su círculo cercano, el actor tenía graves problemas de salud por el EPOC que le diagnosticaron previamente. Su estado médico se había deteriorado desde 2011, obligándolo a permanecer en reposo.

Asimismo, Florinda Meza dijo que a su esposo le detectaron un “Parkinson tardío”, afección que también mermó su salud.

Cabe destacar que, hace algún tiempo, Carlos Villagrán, excompañero de Roberto, dijo pensar que la muerte del cómico se suscitó días antes de que se anunciara públicamente. No obstante, Florinda quiso “aguantarse” hasta que pudieran preparar todo en el Estadio Azteca.

“Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda fue de ‘aguántamelo’ (...) ¿Cómo te explicas que murió Roberto Gómez Bolaños y al día siguiente le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chapulín Colorado y el Chavo del 8 ¿a qué hora los hicieron?”, expresó. Esta teoría ya ha sido desmentida por la propia Meza.

Enfermedades de Chespirito / Redes sociales/Mezcalent

¿Dónde están los restos de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’?

Los restos de ‘Chespirito’ descansan en una tumba en el Panteón Francés de La Piedad, ubicado en la Ciudad de México. De acuerdo con videos hechos por algunos influencers, el mausoleo se encuentra en buen estado.

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