Galilea Montijo llama “la Toyota” a la Toya Jackson, hermana de Michael Jackson y se viraliza el video

Galilea Montijo volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras cometer un error durante la transmisión en vivo del programa Hoy. Durante la sección donde recordaban programas pasados la conductora recordó la visita de la Toya Jackson, hermana del difunto rey del pop Michael Jackson, al matutino, pero en lugar de pronunciar correctamente su nombre, la presentó con otro diferente, lo que generó risas en el foro.

Te puede interesar: Galilea Montijo habla del supuesto ‘fraude’ en La casa de los famosos México, tras eliminación de Ninel Conde

Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

¿Qué ocurrió con Galilea Montijo y “la Toyota Jackson” hermana de Michael Jackson?

Durante la transmisión, Galilea Montijo relató al público la experiencia de haber tenido en el foro a la hermana de Michael Jackson. Sin embargo, al intentar nombrarla, se refirió a ella como “la Toyota Jackson”. El momento provocó que sus compañeros en la mesa explotaran en risas, mientras la conductora se daba cuenta de lo ocurrido.

El clip fue retomado por distintas cuentas en redes sociales, entre ellas la de La Tía Sandra en X, y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios aprovechan para bromear con frases como:



“Ojalá pronto entreviste a Gloria Chevy” o

“¡Qué mensa, póngale cero!”.

Otros consideraron que el error renovó la lista de deslices que la conductora ha protagonizado a lo largo de su carrera televisiva. La reacción digital permitió que el nombre de Galilea Montijo volviera a colocarse entre las tendencias.

Te puede interesar: ¿Beso de Mariana Botas y Drake Bell sí pasó? La hermana de la habitante de La casa de los famosos México habla

❌ ERROR | La conductora GALILEA MONTIJO confunde a “La Toya Jackson” con “LA TOYOTA Jackson” 🤣🤣🤣



🗣️ “Tuvimos aquí a la hermana del Rey del Pop: LA TOYOTA JACKSON”



La Toya Yvonne Jackson es una cantante estadounidense perteneciente a la familia Jackson#GalileaMontijo… pic.twitter.com/3Bi3V7DSCU — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 28, 2025

¿Por qué revivieron el error de Galilea Montijo con Roma de Alfonso Cuarón?

La confusión con la Toya Jackson hizo que varios usuarios recordaran la equivocación de Galilea Montijo al hablar de ‘Roma', película ganadora de tres premios Óscar en 2019. En ese entonces, durante la transmisión del programa, dejando ver que pensaba que el título hacía referencia a la ciudad italiana, la conductora comentó:

“Un mexicano hablando de Roma y que en mismo Venecia le estén dando esa ovación” Galilea Montijo

Otra de las conductoras del matutino fue quien la corrigió señalando que Roma hacía alusión a la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde se desarrolla la historia. La confusión se volvió viral y permaneció como uno de los episodios más grabados en su trayectoria.

Con este nuevo desliz, la comparación entre ambos momentos se reactivó en las redes, con mensajes que hicieron eco de aquella declaración y lo calificaron como parte de los “clásicos” de la televisión mexicana.

Te puede interesar: Galilea Montijo sorprendida por eliminación de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México, ¿sí fue error?

¿Quién es La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson?

Toya Yvonne Jackson, nacida el 29 de mayo de 1956 en Gary, Indiana, es una cantante, compositora y personalidad televisiva estadounidense, conocida por ser la quinta integrante de la famosa familia Jackson. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo durante los años 70 con el programa televisivo The Jacksons (1976–1977) y debutó como solista en 1980 con su álbum ‘la Toya Jackson’. Su mayor éxito llegó en 1984 con Heart Don’t Lie, cuyo sencillo homónimo se posicionó en el Billboard Hot 100.

En televisión ha participado en reality shows como Celebrity Apprentice , Armed & Famous , Celebrity Big Brother UK y Life With La Toya, además de colaborar como invitada en programas como The View y The Talk. Su vida personal incluye un matrimonio con Jack Gordon que terminó en 1997 tras denuncias de abuso. También es reconocida por su activismo a favor de los derechos LGBT y diversas causas benéficas.

Te puede interesar: ¿Galilea Montijo vive bajo control de Isaac Moreno, su novio? Revelan supuestos y alarmantes detalles de su relación