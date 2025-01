¿Habrá serie sobre la vida de Dulce? Romina Mircoli aclara rumores

Tras el fallecimiento de la querida cantante Dulce, los rumores sobre la producción de una bioserie han cobrado fuerza.

En una entrevista con María Luisa Valdés Doria, Romina Mircoli, hija de la artista, abordó este tema y dejó claras sus intenciones sobre cómo se debería narrar la historia de su madre.

Romina Mircoli habla sobre una posible bioserie de Dulce

Según Mircoli, Dulce siempre bromeó diciendo que una serie sobre su vida sería aburrida, pero también destacó que la vida de la cantante tiene suficientes momentos inspiradores como para construir una historia de superación.

“Mi mamá me dijo: ‘Si hicieran una serie de mí sería aburridísima’, pero creo que no todas las series tienen que enfocarse en lo negativo. También puede haber historias bonitas de alguien que dio tanto por su familia”, señaló.

Romina insistió en que, de realizarse, la bioserie debería enfocarse en destacar los logros de Dulce, evitando caer en escándalos que mancharan su memoria.

La visión de Romina: Honrar el legado de Dulce

La hija de la intérprete fue enfática al afirmar que no permitirá que la historia de su madre sea tergiversada para generar polémica. “No estoy cerrada a que se le honre, a que se celebre lo positivo. Pero no quisiera que pintaran a mi mamá de una forma que no fue. Todos tenemos historias bonitas y feas”, expresó.

Romina Mircoli dejó claro que la prioridad es preservar el legado de Dulce de manera respetuosa y auténtica, evitando que la narrativa se desvíe hacia lo sensacionalista.

¿Cómo era la relación entre Romina y Dulce?

Según testimonios y audios filtrados, madre e hija mantenían una relación conflictiva marcada por desacuerdos y reproches. Romina, según algunos cercanos, era muy celosa de su madre y no aprobaba sus relaciones sentimentales. Estos roces habrían generado una distancia emocional entre ambas, a pesar de los intentos de mediación de amigos en común.

Por otro lado, el yerno de Dulce, Moisés González, ha defendido la relación familiar. A TVNotas aseguró que madre e hija compartían mucho tiempo juntas y que los desacuerdos eran normales en cualquier familia.

Ahora es la misma hija de Dulce quien desmintió haber tenido una mala relación con su madre. Relató cómo cuidó de Dulce en sus últimos días, demostrando la conexión y el amor que siempre compartieron.

“Estuve con ella día y noche. Me decía que me regresara con mi hijo y con mi esposo, pero le respondí: ‘Si yo estuviera en tu lugar, tú estarías aquí día y noche’. Estuve hasta el final, y eso habla del amor y unión que había entre nosotras” Romina Mircoli

▶️ #EXCLUSIVA | Romina Mircoli, hija de Dulce, responde a quienes hablan de los pleitos que hubo en su familia y se quieren colgar de la situación.



📺 #TrasLosFamosos con @MaguichaDoria ⭐️ pic.twitter.com/wjWSeIuklv — @telediario (@telediario) January 10, 2025

Homenaje póstumo a Dulce: ¿Cuándo será?

A pesar de que ningún productor ha mostrado interés en llevar a cabo una serie sobre la vida de Dulce, su hija, Romina, ha tomado las riendas para honrar su legado. A través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, anunció un homenaje póstumo que se llevará a cabo en el emblemático Salón La Maraka, el mismo lugar donde su madre tenía programado un concierto.

“Amigos quiero invitarlos, próximamente, en ‘La maraka’ al homenaje de Dulce, la cantante, espérenlo”

Hasta el momento se desconocen los detalles como la fecha y la hora de este concierto especial. Se espera que pronto Romina pueda compartir más información sobre el homenaje a Dulce.