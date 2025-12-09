Hija de Lolita Cortés y su esposo ¡no llegaron ni al año de feliz boda!: “Atraviesan una crisis matrimonial”

Aunque en el matrimonio de Dariana Romo y Jorge Trejo todo parecía miel sobre hojuelas, nos enteramos de que esto no es así: “Han intentado ser muy discretos, pero llevan varios meses atravesando una crisis matrimonial, lo cual los tiene muy tristes a ambos”, nos dijo una amiga de los dos.

Dariana y Jorge se enamoraron en 2021 cuando ambos compartieron créditos en la telenovela S.O.S. me estoy enamorando. En 2022 tuvieron un hijo en común (ella ya tenía un pequeño de una anterior relación) y en noviembre del año pasado contrajeron matrimonio.

Lolita Cortés y su hija / IG @tototrejo86 y @dariromo

Lee: Pati Chapoy arremete contra Lola Cortés, luego de que se negara a dar una entrevista a Ventaneando

¿Por qué la hija de Lolita Cortés, Dariana Romo,estaría al borde del divorcio?

Nuestra fuente nos platica que la diferencia de caracteres fue la causa de esta crisis: “Jorge es muy tranquilo, hasta cierto punto introvertido, mientras que Dariana es más extrovertida y un poco explosiva. Durante el noviazgo llegaron a tener ciertas diferencias, que consideraban normales, pero lamentablemente, al casarse, estas se hicieron más difíciles de conciliar”.

Ambos han sido muy herméticos incluso con sus amigos: “Muy pocos sabemos sobre su separación y a cuentagotas. Hasta donde nos contó Jorge, él ya había decidido abandonar el lugar donde vivían, pero no sabemos si ya se concretó, porque Dari en un principio se opuso, ya que sentía que si él se iba de la casa la posible separación ya se tornaba más seria”.

Familia de Dariana Romo / IG @tototrejo86 y @dariromo

No te pierdas: Lola Cortés, tras abandonar La granja VIP, ¿cuál es la presunta multa millonaria que deberá pagar?

¿Lolita Cortés está involucrada en la crisis matrimonial de su hija, Dariana Romo?

Aunque para nada ese fue el motivo, la reciente participación de Lolita Cortés en La granja VIP no ha ayudado: “Que Lola estuviera en el reality le generó ingresos económicos, que es de lo que ha padecido en los últimos años, pero también mantuvo a su hija con gran incertidumbre, por los ataques de pánico y ansiedad que presentaba. Eso la tenía muy tensa. Jorge siempre ha apoyado incondicionalmente a Dari, pero en esta ocasión a ella la situación la rebasó un poco”.

En cuanto a una posible reconciliación, nuestra fuente señala que es impredecible. “En el fondo sabemos que se siguen amando y que ambos quieren conservar la familia que con tanto esfuerzo han formado. Por ello, ninguno de los 2 lo ha querido hacer público, a pesar de que sus fans ya se dieron cuenta de la separación y se los han preguntado en redes sociales. También saben que a veces es mejor dar un buen fin amistoso a que esto se vuelva más difícil”.

“Mientras, cada uno ha estado haciendo su vida social por separado. Él fue sin ella a la boda de la actriz Nuria Gil, mientras que Dariana fue sin él al estreno de El fantasma de la ópera y acaba de hacer un viaje a Estados Unidos con su papá y su hermano, quienes la han arropado por completo en esta situación. Ya veremos qué ocurre. Todos estamos esperando una reconciliación”, concluyó.

Lolita Cortés y su hija / IG @tototrejo86 y @dariromo

¿Quiénes son Dariana Romo y Jorge Trejo?

Jorge Trejo y Dariana Romo son actores mexicanos. Ambos trabajaron en la novela S.O.S. Me estoy enamorando (2021). Ambos se enamoraron durante las grabaciones del melodrama. En 2022, se comprometieron.

Se casaron en 2024, en una ceremonia lujosa en Cuernavaca. Al festejo asistieron familiares, amigos y algunos colegas cercanos del medio artístico.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Lolita Cortés se va con todo contra Alfredo Adame tras llamarla “ignorante” en La granja VIP”