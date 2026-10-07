Jacky Bracamontes hace inesperada publicación tras rumores de divorcio de Martín Fuentes; ¿lo confirma?

Luego de que se especulara que Jacqueline Bracamontes estaría al borde del divorcio de Martín Fuentes, la actriz y conductora sorprendió al compartir una serie de fotos junto a su esposo tras 15 años de matrimonio. ¿Confirmaron el fin de su relación? ¡Te contamos los detalles!

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Jacky Bracamontes publica inesperada foto junto a Martín Fuentes tras rumores de divorcio. / Instagram

¿Cómo iniciaron los rumores de divorcio de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes?

Tras los rumores de divorcio de Altaír Jarabo y Fréderic García, tocó el turno de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes, quienes estuvieron en el ojo del huracán tras una entrevista en la que la protagonista de ‘Las tontas no van al cielo’ reveló su mayor problema con su esposo.

Según la también presentadora, aunque Martín Fuentes suele divertirse con sus hijas, en ocasiones llega a ser muy ‘aprehensivo’, lo que le ha impedido hacer actividades en pareja desde hace casi cuatro años:

“La última vez que nos fuimos, creo que fue hace cuatro años. Nos fuimos de viaje y yo le pagué el viaje a Nueva Zelanda. Porque lo obligué, nos fuimos. Somos familia, pero también pareja”. Jacqueline Bracamontes

Aunque la actriz no hizo alusión a un divorcio durante la entrevista, sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como un “pretexto” de su esposo para pasar tiempo con ella, lo que generó rumores de una posible separación.

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Jacky Bracamontes publica inesperada foto junto a Martín Fuentes tras rumores de divorcio. / Redes sociales

¿Jacqueline Bracamontes confirma su divorcio de Martín Fuentes con fotos?

Semanas después de los rumores de su supuesto divorcio, Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes celebraron 15 años juntos con un romántico video en que dejaron claro que su historia continúa, desmintiendo así las especulaciones.

“15 años de la mejor aventura”, escribió Bracamontes junto a un breve clip de su boda, a lo que Fuentes respondió: “El mejor día de mi vida”. Posteriormente, dieron a conocer que viajaron juntos y compartieron un carrusel de los momentos que vivieron alejados de sus hijas.

En las fotos, la pareja se deja ver muy enamorada, lo que generó comentarios de amigos, fans y colegas, quienes enviaron sus felicitaciones. “Increíble aniversario”, “Que cumplan muchos más” y “Qué bueno que Martín aceptó escaparse sin niñas”, son algunas de las reacciones que se leen en la publicación. ¡Así echan por tierra todos los rumores! No hay divorcio, están más felices que nunca.

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¿Cuándo se casaron Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes?

Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes cita a ciegas que fue organizada por su exesposa y el actor Juan Soler en 2010.

que fue organizada por su exesposa y el actor en 2010. Un año después de su primera cita, el piloto Martín Fuentes le propuso matrimonio a la actriz Jacqueline Bracamontes en París..

le propuso matrimonio a la actriz Jacqueline Bracamontes en París.. Su boda se llevó a cabo el 1 de octubre de 2011 en Guadalajara, Jalisco , desde entonces, se han convertido en uno de los matrimonios más estables pese a los constantes rumores de divorcio.

, desde entonces, se han convertido en uno de los matrimonios más estables pese a los constantes rumores de divorcio. En 2013, dieron la bienvenida a su primera hija y, con el tiempo, fueron ampliando su familia. Actualmente, son padres de 5 menores.

Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes no se han pronunciado directamente sobre los RUMORES de separación, pero su reciente celebración de aniversario deja claro que siguen juntos.

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