Lorena Herrera se confiesa: Tras 19 años de matrimonio con Roberto Assad, ¿se pusieron el cuerno?

Lorena Herrera y Roberto Assad están casados desde hace 19 años, pese a los rumores y especulaciones que en distintos momentos han rodeado su relación. En entrevista, Lorena revela cuál ha sido la clave para mantener su relación durante casi 2 décadas:

“Yo confío completamente en él. Sé que él también confía en mí, porque nos conocemos desde el alma, el espíritu. Sabe que podré salir y que quizá se me acerquen otros hombres, pero me encanta y no tengo la necesidad de voltear a ver a otros, y me imagino que él también”. Lorena Herrera

Te recomendamos: Lorena Herrera revela cuál es el reality en el que jamás aceptaría participar: “Muy vulgar”

Lorena Herrera confiesa si, tras 19 años de matrimonio con Roberto Assad, ¿se pusieron el cuerno? / IG: @lorenaherreraoficial

¿Cuál ha sido la clave para que el matrimonio de Lorena Herrera y Roberto Assad perdure?

Roberto considera que desde siempre estaban destinados a estar juntos y complementarse como esposos. “Yo creo que sí, lo he constatado. Nos hemos encontrado, Lore y yo, y nos seguiremos encontrando en otras vidas. Nuestras almas se seguirán juntas”.

Lorena asegura que, desde que se conocieron, en 1997, la magia del amor los llevó a estar juntos por siempre: “La magia fue que supimos elegirnos mutuamente. Otro de los secretos es que Roberto es muy inteligente, no es inseguro, no se toma las cosas personales, no es celoso, no es orgulloso y me ha enseñado muchas cosas”.

“Yo soy muy preocupada por mi crecimiento personal, emocional, mental y espiritual. Los 2 nos complementamos. Vivimos juntos, pero cada uno tiene su vida”. Lorena Herrera

Lee: Lorena Herrera a los 57 años ya entró en la menopausia, revela cómo vive esta etapa, ¿miedo a envejecer?

Lorena Herrera confiesa si, tras 19 años de matrimonio con Roberto Assad, ¿se pusieron el cuerno? / Redes sociales

¿Cómo es la relación de Lorena Herrera y Roberto Assad?

La cantante señaló que les gusta darse su espacio y hacer sus propias cosas como individuos y eso les ha funcionado como esposos. “Cada uno tiene su espacio. Tenemos nuestras amistades. Él va con sus amigos, y yo voy con los míos. No tiene que ir la esposa como chinche pegada. Hay mucha confianza entre nosotros, mucho respeto, y mantenemos la libertad de cada uno”.

La pareja está muy contenta, porque estrenaron el pódcast ¡Que esto y que lo otro... salud!, donde hablan de todo un poco y ya está disponible en las plataformas digitales. “Se estrenó el miércoles pasado, no es de chismes, sino que está enfocado en la salud, el bienestar y la longevidad. Esta será la temporada 1, donde compartiremos lo que a nosotros nos ha funcionado, lo que comemos, la importancia del ejercicio. En otros capítulos tendremos a especialistas”, concluyeron.

Lee: Lorena Herrera arrepentida de criticar a Ninel Conde por sus cirugías estéticas: “Estoy en terapia”

Lorena Herrera confiesa si, tras 19 años de matrimonio con Roberto Assad, ¿se pusieron el cuerno? / Fotos: Juan Pablo Méndez

Cronología de la relación de Lorena Herrera y Roberto Assad

Se conocieron en un antro. Ella ya se estaba yendo del lugar, pero cuando lo vio entrar, la cautivó y se quedó. Fue amor a primera vista.

Tras ser novios y acordar que no tendrían hijos, decidieron casarse en 2007. La pareja es considerada una de las más sólidas del medio.

La pareja es considerada una de las más sólidas del medio. Su secreto ha sido el respeto, la confianza y la admiración por el otro.

Lee: Olivia Collins asegura que Lorena Herrera es la de mayor ego ¡siempre quiere protagonizar!

Lorena Herrera confiesa si, tras 19 años de matrimonio con Roberto Assad, ¿se pusieron el cuerno? / IG: @lorenaherreraoficial

¿Quién es Roberto Assad, esposo de Lorena Herrera?

Cantante, coach de vida, modelo, actor e instructor de fisiculturismo.

Fue parte del grupo Kairo.

En redes sociales comparte su estilo de vida fitness.

Actualmente, además de impartir asesorías de nutrición y fitness, tiene un pódcast con Lorena.

Lee: ¿Facundo demandará a Lorena Herrera? Asegura que también perdió contratos, ¿le comprueba que no tiene “miserias”?

Lorena Herrera confiesa si, tras 19 años de matrimonio con Roberto Assad, ¿se pusieron el cuerno? / Fotos: Juan Pablo Méndez

Así ha sido la trayectoria artística de Lorena Herrera

Actriz, cantante y modelo. Participó en los certámenes de belleza The Look of the Year, Miss Bikini International y Señorita Univisión.

y Ha participado en más de 56 películas, como Cocaína, El arrecife de los alacranes, Muerte ciega, La fichera más rápida del oeste, Traición, Perseguida, Burbujas de amor, Mafia con cara de mujer, Table dance y Mi última bala , entre otras.

y , entre otras. Ha trabajado en telenovelas como Muchachitas, Entre la vida y la muerte, Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel, Mi destino eres tú, Amy, la niña de la mochila azul, Lola, érase una vez, Amores con trampa y Un poquito tuyo , entre muchas más.

y , entre muchas más. Ha estado en algunas series: Hasta que la muerte nos separe, ¿Qué nos pasa?, Una segunda oportunidad y Renta congelada , entre otras.

y , entre otras. Ha participado en los realities: Big brother VIP, Top chef estrellas, La más draga, como conductora, El gran pastelero, ¿Quién es la máscara?, MasterChef celebrity México, Siempre reinas, Son las más, Top chef VIP y La casa de los famosos de Telemundo.

y En la música ha lanzado más de 6 discos.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.