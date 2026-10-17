Jorge Losa destapa su experiencia al vivir en Iztapalapa y la compara con Polanco: “Me trataron como un rey” VIDEO

No cabe duda que nuestro país le ha dado mucho a Jorge Losa, convirtiéndose en uno de los artistas más solicitados de la televisión tras su paso por ‘La casa de los famosos México’, reality en el que hombres y mujeres recreaban el ojo con el español, incluido el buen Apio Quijano.

Recientemente el español se ha hecho viral tras sus declaraciones en las que reveló como fue su llegada a uno de los barrios más populares de la Ciudad de México, Iztapalapa, incluso comparándolo con Polanco, ¿qué dijo? Te contamos.

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Jorge Losa cuenta su experiencia en Iztapalapa / Redes sociales

Jorge Losa y su amor a Iztapalapa, ¿por qué llegó a vivir ahí?

Fue a través del podcast “Así de bolas sports”, que el español recordó la manera en la que llegó a nuestro país y como fue su proceso para rentar una propiedad. Según su relato, al momento de buscar encontró una opción económica que le pareció ideal pues se trataba de una casa completa.

Losa aseguró que tuvo una experiencia digna de recordar, pues le fue muy bien con los vecinos y con la gente en general:

“Me trataron como un rey, papá. Me hacían hasta la comida cuando yo llegaba (…) tuve una experiencia padrísima. Me trataron mucho mejor que los vecinos de Polanco” Jorge Losa

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¿Los vecinos de Jorge Losa en Iztapalapa estaban celosos del español?

Cuando el actor reveló que las vecinas se encargaban de hacerle de comer y atenderlo, los conductores del podcast no dudaron en preguntarle si la experiencia había sido igual de buena con sus vecinos hombres, considerando que es un hombre de muy buen parecer.

Jorge Losa aseguró que había tenido muy bien recibimiento por parte de sus vecinas: “Bueno es que tengo varias personas que me querían mucho por allá y las vecinas obviamente pues me adoraban”

Y que después logró también hacerse amigo de los hombres de Iztapalapa, quienes poco a poco confiaron en él y se dieron cuenta que sus intenciones eran las mejores:

“(…)al principio hubo uno que estaba bastante celoso, pero ya cuando me conoció, porque luego me invitaban los fines de semana a la fiesta que hacían en la casa y que todo el rollo… me gané al marido, también lo gané y todo allá era poca madre, y me iba con él a comprar al mercado” Jorge Losa

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Jorge Losa en México / Foto: Redes sociales

¿Quién es Jorge Losa y por qué llegó a vivir a México desde España?

Jorge Losa es un actor y modelo de 36 años, nacido en Albacete, España, en donde estudió Artes Escénicas. Su siguiente escalón profesional desde el viejo continente fue llegar a Panamá, en donde trabajó durante casi cuatro años en un canal local para luego darse paso a México.

En 2019 el actor llegó a nuestro país en donde tuvo la oportunidad de formar parte de proyector como Guerreros 2020, Las estrellas bailan en Hoy y participaciones pequeñas en producciones como El señor de los cielos.

Finalmente pudo formar parte del cast de ‘La casa de los famosos México’, en donde además se consolidarse como uno de los galanes del reality, también se hizo pareja de María Fernanda Quiroz, Ferka, con quien desafortunadamente terminó después de algunos años de relación.