Juan Torres, homenajeado por 10 años en el teatro Hidalgo, anunció el regreso de ‘La jaula de las locas’

Juan Torres es uno de los productores más destacados del teatro en México y hace unos días cumplió 10 años de estar al frente del Teatro Hidalgo, y para ello se organizó una celebración por todo lo alto que evocó a la nostalgia.

Antes de iniciar el evento, hubo una alfombra roja por la que desfilaron personalidades como Jacqueline Andere, Norma Lazareno y Michelle Rodríguez, entre otros, quienes no dudaron en ir a apoyar al productor.

Mira: El actor mexicano Sebastián Treviño interpreta en Nueva York al amante de Tennessee Williams

El productor Juan Torres celebró 10 años en el teatro Hidalgo / Alex Isunza / TVNotas

Chantal Andere brilló en los musicales de ´La tiendita de los horrores´

El emotivo homenaje consistió en recordar las obras que ha producido Juan en el teatro Hidalgo con distintas anécdotas que iba contando de ellas el productor. La primera a la que se hizo alusión fue la que actualmente se presenta en dicho recinto, ´La tiendita de los horrores´, de la cual hubo 4 números musicales donde destacó la gran voz y poderío en el escenario de Chantal Andere.

No te pierdas: Héctor Soberón y Carlo Guerra vuelven a la actuación en la 4ª temporada de ‘Teatro en breve’

La tiendita de los horrores con Chantal Andere y Lorena de la Garza / LUIS PEREZ / TVNotas

Siguió el turno de la obra ´Spelling bee´ en la cual Juan Torres participó como actor y cuyas dotes histriónicas pudo demostrar en un número musical de esta puesta.

Spelling Bee, obra musical en el Teatro Hidalgo, producción de Juan Torres / Cortesía

Continuó con ´La jaula de las locas´, un musical que ha sido el más exitoso que se ha presentado en el teatro Hidalgo y que Juan dio la gran sorpresa de que en este 2025 volverá nuevamente a cartelera. Y para recordar esta puesta se presentaron 4 números musicales que fueron ovacionados por el público y en los que participaron figuras como Rogelio Suárez, Rubén Branco y Mario Sepúlveda.

Puede gustarte: ‘Suavecita': Humor, misterio y ciencia ficción en el Foro Shakespeare

Juan Torres fue el primero que le dio una oportunidad estelar a Lucero Mijares

Llegó el turno de ´El mago´ donde Juan resaltó lo afortunado de haber sido el productor que le diera su primer protagónico a Lucero Mijares, que con su interpretación de Dorothy nuevamente volvió a entusiasmar a todos los presentes.

Lucero Mijares ya no tiene una férula / Luis Marin

Más adelante se evocó a ´Te amo, eres lo máximo, pero cambia´ con la participación de Federico di Lorenzo y Dulce Patiño quienes agradecieron a Torres por ser siempre un productor tan consciente del trabajo de los actores.

Un momento de gran impacto se vivió cuando se recreó nuevamente ´El beso de la mujer araña´ donde Chantal Andere tal y como en el 2018 nuevamente volvió a iluminar el escenario.

Habrá temporada de ´Papi piernas largas´ con Paola Gómez y Oscar Acosta

Otro de los números que se presentó fue de la obra ´Papi piernas largas´ con Paola Gómez y Oscar Acosta, y de la que Juan anunció que se presentará a partir del 19 de febrero, miércoles y jueves por sólo 9 funciones en el teatro Hidalgo.

Juan Torres, productor de teatro con escenas de las obras Tiendita de los horrores, The Wiz y Te amo, eres perfecto / Cortesía del productor

Finalmente se hizo una develación de placa a cargo de María del Sol, José Ron, Rosario Murrieta y Jorge Ugalde. Al respecto la primera señaló “pocos productores logran lo que Juan Torres ha hecho, es alguien que no sólo forma compañías maravillosas llenas de talento, sino que es alguien que se gana el cariño de todos los que trabajamos a su lado, él forma familias dentro de la industria teatral”. Mientras que José Ron, protagonista de la recientemente concluida telenovela ‘Papás por conveniencia’ dijo: “Es mi amigo antes que todo y me siento muy orgulloso de su talento. Me bastó hacer con él una obra para darme cuenta del gran productor que contagia el entusiasmo a su elenco y además el maravilloso ser humano que es”.

Mira: ‘Lagunilla, mi barrio’ recibe este fin de semana a María Barracuda con una actuación musical especial