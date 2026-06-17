Las telenovelas mexicanas están de luto: Actriz de ‘Vivan los niños’ confirma trágica muerte: “Se nos fue”

Hace algunos años se reportó la trágica muerte de un querido actor de María Mercedes y Vecinos, luego de luchar contra una difícil enfermedad. Nuevamente el mundo de las telenovelas atraviesa un momento de tristeza, pues una querida actriz de María Mercedes anunció una muerte que conmovió a seguidores y excompañeros del proyecto. ¿De quién se trata?

Actriz de telenovelas criticada por polémico beso / Pixabay

¿Quién es la actriz de María Mercedes que anunció una trágica muerte?

La tarde del 16 de junio la actriz, Nicky Mondellini, conocida por su participación en varias telenovelas mexicanas, sorprendió a sus seguidores al publicar un conmovedor mensaje en el que confirmó la muerte de su madre.

La intérprete compartió un video lleno de recuerdos familiares, acompañado de una breve y emotiva dedicatoria, causando cientos de reacciones en sus redes sociales:

Mi corazón está destrozado. Se nos fue mi querida madre. Ahora seguirá bailando en el cielo. Nicky Mondellini

Gracias a su trabajo en diferentes producciones televisivas, la actriz se ganó el cariño del público y el reconocimiento de sus compañeros, por lo que la noticia causó gran conmoción.

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Nicky Mondellini anunció la muerte de su madre / Redes sociales

¿De qué murió la madre de la actriz Nicky Mondellini?

La actriz Nicky Mondellini no reveló las causas que llevaron a su madre a fallecer, tampoco relató cómo fueron los últimos días de su vida.

Tras darse a conocer la noticia, diversas personalidades del medio artístico reaccionaron a la publicación para expresar sus condolencias:



Anna Ciocchetti: “ Te mando un abrazo envuelto en el amor más absoluto, querida Nicky ” y,

” y, Frances Ondiviela: “ Lo siento muchísimo Nicky. Un abrazo muy fuerte ”.

La publicación, además de dar a conocer su despedida, fans aprovecharon para compartir su sentido pésame a la intérprete, así como mostrar su apoyo ante este difícil momento que vive.

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¿Quién es Nicky Mondellini y en qué telenovelas ha participado?

Nicky Mondellini, es una famosa actriz de madre británica y padre italiano, quien tuvo su acercamiento a los escenarios desde los 11 años, participando en la puesta en escena de Sweet Charity.

Con el paso de los años logró consolidarse como actriz tanto en televisión como en cine, convirtiéndose en un rostro familiar para el público mexicano.

A lo largo de su carrera participó en exitosas telenovelas como:



Simplemente María,

La pícara soñadora ,

, Marimar ,

, Retrato de familia ,

, Esmeralda y

y Contra viento y marea.

Desde el 2005 Mondellini no participa en una telenovela y tampoco ha mostrado interés en regresar a la televisión.

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