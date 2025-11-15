Actriz de Marimar dejó la televisión mexicana para triunfar en Estados Unidos, ¡luce espectacularmente distinta!

Durante los años noventa, fue una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión mexicana. Su carisma, talento y belleza la llevaron a ser parte de grandes producciones de Televisa, donde compartió créditos con figuras como Thalía, Verónica Merchant y Fernando Colunga. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en pantalla se fue desvaneciendo, dejando a muchos seguidores con la duda de qué había pasado con ella.

Marimar / Captura de pantalla

¿Quién es Nicky Mondellini actriz de la telenovela Marimar?

Nicoletta Edna Mondellini Hammond, nacida en Milán, Italia, el 6 de julio de 1966, creció en un entorno artístico. Su madre era británica y su padre italiano, pero fue en México donde encontró su segunda casa y desarrolló una sólida carrera. Desde los 11 años incursionó en el teatro musical con Sweet Charity, y más tarde se consolidó como actriz en televisión y cine.

Su paso por telenovelas como Simplemente María, La pícara soñadora, Marimar, Retrato de familia, Esmeralda, y Contra viento y marea la convirtió en una figura recurrente del melodrama mexicano. Pero tras su última participación en 2005, Nicky Mondellini desapareció de las pantallas.

Nicky Mondellini / Redes sociales

¿Por qué Nicky Mondellini dejó la televisión mexicana?

Después de casi dos décadas de éxito en Televisa, Nicky Mondellini tomó una decisión que sorprendió a muchos: abandonar México y alejarse de la televisión. En una entrevista con el reportero Edén Dorantes, la actriz explicó los motivos que la llevaron a dar ese giro en su vida.

La intérprete confesó que se mudó a Estados Unidos junto a su esposo, el ingeniero Alfonso Wilson, con quien se casó en 1999. Su principal razón fue brindar mejores oportunidades de educación y crecimiento a sus tres hijos: Mario, Robert y Stephanie. “Quise darles la posibilidad de estudiar y desarrollarse en un entorno diferente”, expresó Mondellini en la charla.

La actriz aseguró que la decisión fue positiva, ya que sus hijos lograron concluir sus estudios y adaptarse con éxito a su nueva vida. Aunque el cambio implicó dejar atrás los foros y las cámaras, Nicky no se arrepintió de haber priorizado a su familia.

¿Cómo es la vida actual de Nicky Mondellini en Estados Unidos?

Lejos de los reflectores de la televisión mexicana, Nicky Mondellini ha sabido reinventarse. Actualmente radica en Houston, Texas, donde se desempeña como locutora profesional, creadora de contenido y conductora de su propio podcast titulado La pizarra. En este espacio, entrevista a personalidades del arte, el espectáculo y la comunicación, combinando su experiencia en medios con su interés por las historias humanas.

Gracias a este proyecto, Mondellini obtuvo el reconocimiento Latin Podcast Award Winner, que celebra a los mejores creadores de contenido en español dentro de la industria del podcasting. Además, ha participado en doblajes, comerciales y programas de televisión en Estados Unidos, como Salud Vital, demostrando su versatilidad artística.

En redes sociales, la actriz se mantiene activa compartiendo imágenes de su vida cotidiana, proyectos de locución y momentos en familia. Sus seguidores destacan lo bien que luce a sus 58 años y celebran su trayectoria, marcada por la disciplina y la constancia.

Nicky Mondellini actualmente / Instagram

¿Planea Nicky Mondellini regresar a las telenovelas?

Aunque lleva casi dos décadas fuera de las producciones mexicanas, Nicky Mondellini no descarta volver a actuar. En la misma entrevista, aseguró que mantiene la puerta abierta para regresar a los melodramas que marcaron su carrera. “

Si llega un proyecto interesante, claro que me gustaría regresar. La actuación siempre será parte de mí” Nicky Mondellini

Por ahora, Mondellini continúa enfocada en sus proyectos personales y profesionales en Estados Unidos, donde ha construido una nueva etapa sin desligarse completamente de su pasión por la comunicación.

