Luchador mexicano de la triple A se desploma en plena pelea, ¿murió ante el público? Esta es la verdad: VIDEO

A unos días de haberse confirmado la trágica muerte del luchador mexicano, Tempo, en un accidente de tránsito, un nuevo caso angustia a los seguidores del deporte. En redes especulan que presuntamente murió. Sin embargo, su familia dejó claro cuál es su estado de salud.

Un querido luchador mexicano, conocido por su trayectoria en la Lucha Libre AAA, sufrió un preocupante momento en pleno combate, luego de intentar una maniobra que parecía arriesgada. La lucha se suspendió de inmediato y fue socorrido. ¿Qué se sabe al momento?

¿Quién es el luchador de la Triple A que se desvaneció en pleno combate? / Pixabay

¿Quién es el luchador mexicano de la Triple A que se desvaneció durante un reciente combate?

El momento de tensión se vivió cuando Pierroth Jr., un reconocido luchador mexicano, participaba en una intensa contienda frente a Fresero Jr. Ante la mirada de cientos de aficionados, el luchador se preparaba para ejecutar un lance entre las cuerdas.

No obstante, apenas avanzó unos pasos, sus piernas cedieron repentinamente y terminó tendido sobre la lona, generando preocupación inmediata entre los presentes.

La lucha se detuvo de forma instantánea mientras el réferi y el personal médico ingresaban al cuadrilátero para brindarle atención.

Posteriormente, en cuestión de segundos, Pierroth Jr. fue retirado en una camilla para poder ser trasladado a un hospital, todo esto, mientras una ronda de aplausos se escuchaban en el complejo.

Te puede interesar: Novia de Tempo estremece con desgarradora despedida al luchador tras morir en aparatoso accidente: “Te amo”

¿Por qué el luchador mexicano, Pierroth Jr., se desvaneció?

Ante la angustia y las especulaciones de fans y seguidores de Pierroth Jr, la familia del luchador tuvo que lanzar un comunicado para poder calmar los rumores, y mantener informados a sus colegas.

Según lo compartido por familiares, se trató de un agotamiento extremo, pues había tenido actividad constante durante los recientes días:

A toda la afición de la lucha libre y a los medios de comunicación informamos que Pierroth Jr. presentó un cuadro de desgaste físico qué requirió valoración médica preventiva. Familia de Pierroth Jr.

Por otra parte, aseguraron que Pierroth Jr. se encuentra estable y en proceso de recuperación y no murió como se especula en redes. Agradeciendo también las muestras de cariño y preocupación mostradas en estos momentos complicados:

Actualmente su estado de salud es estable y se encuentra siguiendo las recomendaciones médicas para una pronta recuperación. Agradecemos las muestras de apoyo, preocupación y cariño de toda la afición. Familia de Pierroth Jr.

La publicación se viralizó y ya acumuló miles de reacciones y comentarios de su comunidad, incluyendo también a compañeros del ámbito.

Lee: Konnan, leyenda de la lucha libre en México, habría perdido sus dos piernas tras enfermedad, reportan

Comunicado de la familia de Pierroth Jr. / FB: Pierroth Jr Kaoz

¿Quién es Pierroth Jr. y cuál es su trayectoria en la lucha libre?

Pierroth Jr. es un luchador mexicano que ha desarrollado su carrera en el circuito de la lucha libre nacional. Reconocido por su estilo aguerrido y por mantener vivo el legado de una de las familias más conocidas del pancracio mexicano.

Su nombre está ligado al legado de Pierroth, histórico luchador puertorriqueño que alcanzó gran popularidad en México durante las décadas de 1980 y 1990.

Gracias a esta herencia luchística, Pierroth Jr. adoptó una imagen inspirada en la del legendario gladiador y construyó una carrera dentro del deporte.

Tal vez te interese: El Cibernético, famoso luchador mexicano, explota contra Luisito Rey en plena entrevista tras pregunta: VIDEO