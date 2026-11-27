Desafortunadamente la relación entre Geraldine Bazán y su madre, Rosalba Ortiz ha sido un verdadero sube y baja, de tal manera que actualmente se encuentran distanciadas, según información compartida por la actriz.

Ahora nuevamente doña Rosalba vuelve a dar de qué hablar al darse a conocer su complicado estado financiero, ¿qué dijo al respecto y qué mencionó de Geraldine Bazán? Aquí te contamos todos los detalles.

Geraldine Bazán y su mamá / Redes sociales

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¿Por qué ha habido un distanciamiento entre Geraldine Bazán y Rosalba Ortiz?

La mala relación y el distanciamiento entre Geraldine Bazán y Rosalba Ortiz se ha dado debido a las constantes e inesperadas declaraciones públicas de su madre ante la prensa, mismas en las que ventila detalles de la vida privada de Bazán.

Debido a esto, Geraldine ha compartido que en más de una ocasión le ha pedido a su madre que se abstenga de hablar de ella, situación que a Rosalba Ortiz no le ha parecido, asegurando que ella tiene derecho a expresarse y a defender a su hija si es necesario.

Finalmente Geraldine Bazán declaró en 2025 que había un distanciamiento con su madre, pues según sus palabras eligió su paz y la de sus hijas. Hasta el momento no se tienen más detalles sobre el estado de la relación de ambas.

Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán / Alejandro Isunza

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¿Por qué Rosalba Ortiz está buscando trabajo? Sorprende con sus declaraciones

En su más reciente encuentro con la prensa, durante la alfombra roja del evento ‘Galardones Brillantes 2026’, doña Rosalba Ortiz aprovechó la presencia de la prensa que lanzar una solicitud algo inusual, pedir trabajo.

Visiblemente afectada y con la voz entrecortada, la madre de la actriz mencionó que aunque ella es abogada, puede hacer otro tipo de trabajos, y que realmente necesita una entrada adicional de dinero pues ya no le alcanza.

“¿Qué creen? Necesito un trabajo porque ya no me alcanza. Tengo un trabajo y ya no me alcanza. Por favor si alguien me quiere contratar” Rosalba Ortiz

Geraldine Bazán confirma que está alejada de su madre por su paz y la de sus hijas. / Instagram:@geraldinebazan

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¿Geraldine Bazán no apoya a Rosalba Ortiz económicamente? Así respondió

Como era de esperarse los reporteros no pudieron dejar de lado el tema de su hija, y es por eso que también le preguntaron si no recibía apoyo económico de la actriz, pregunta a la que Rosalba contestó de manera negativa.

“Nunca les he pedido… pero yo no aceptaría de mis hijos nada. Siempre lo he dicho, si no les doy, no les quito. Ellos fueron mis hijos y yo decidí tenerlos a ellos, ellos no a mí, así es que yo soy la responsable de sus vidas y yo nunca les quitaría un centavo ni un pelito”, aseguró la madre de la actriz.

Geraldine Bazán no es la única figura del espectáculo que tiene situaciones complicadas con su madre, doña Rosalba Ortiz, pues hay otros como Gala Montes y Poncho de Nigris que también tienen madres que aman la polémica, ¿quién le gana a quién?