Mónica Castañeda reacciona a la muerte de su hermano y lo despide con emotivo mensaje: “No termina”

El pasado 5 de noviembre, el programa ‘Ventaneando’ interrumpió sus transmisiones para informar sobre la muerte del hermano de Mónica Castañeda. Este suceso ocurre a seis meses de que la conductora sufriera la pérdida de otra hermana por una grave enfermedad.

Tras muchas horas de incertidumbre, la también periodista reaparece y dedica un emotivo mensaje de despedida a Jorge Castañeda. Esto fue lo que dijo.

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El pasado 5 de noviembre se anunció la muerte del hermano de Mónica Castañeda en Ventaneando / Redes sociales

¿De qué murió Jorge Castañeda, hermano de Mónica Castañeda?

Fue Pedro Sola quien hizo una breve pausa en la transmisión de ‘Ventaneando’ para hablar sobre la muerte de Jorge Castañeda. Indicó que Mónica Castañeda se enteró de la noticia justo el 4 de noviembre, minutos antes de grabar unos promocionales navideños.

“Ayer estábamos en un momento de entrar a grabar unos promos para fin de año cuando, de repente, Mónica Castañeda recibió una llamada en donde le informaron que uno de sus hermanos mayores falleció. Fue un shock para ella y para nosotros también porque todo estaba perfecto y, de repente, ocurrió esto”, indicó.

No mencionó las causas y solo se limitó a solidarizarse con su familia. También le deseó todo lo mejor a Mónica para que pudiera lidiar con su luto de la mejor manera posible.

Este hecho ocurre seis meses después de la pérdida de su otra hermana, Norma. A finales de mayo, el programa confirmó la información. En aquel entonces tampoco se mencionaron las causas del deceso y solo se limitaron a decir que la mujer “estuvo enferma mucho tiempo”.

“Hoy es un día triste para nosotros. Nuestra amiga, Mónica Castañeda, perdió a su hermana Norma… Estuvo enferma durante un buen tiempo. Por desgracia, se nos fue el día de ayer. Estas pérdidas son tremendas”, indicó Sola en aquel entonces.

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Ventaneando anunció la muerte del hermano de Mónica Castañeda / Redes sociales

Mónica Castañeda lanza emotivo mensaje tras muerte de su hermano

En las últimas horas, Mónica Castañeda ha resposteado las esquelas que algunos colegas le han dedicado a su hermano, así como las declaraciones que se dieron en ‘Ventaneando’. Aunado a todo esto, también escribió un breve, pero emotivo mensaje que dice:

“El cariño no termina con la ausencia”. Mónica Castañeda

Hasta el momento, la conductora no ha querido decir más al respecto. Se desconoce cuándo o dónde serán los ritos funerarios. En tanto que los fans no han dudado en solidarizarse con ella en estos momentos tan dolorosos.

Mónica Castañeda dedica mensaje a su hermano / Redes sociales

¿Quiénes son los hermanos de Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda, titular del programa ‘Ventaneando’, siempre ha sido muy reservada en cuanto a temas familiares. No obstante, en su momento llegó a decir que su papá se casó dos veces y tiene varios medios hermanos mayores por parte de él.

Se sabe que ella solo tuvo una hermana biológica llamada María del Pilar, quien desafortunadamente murió cuando apenas tenía 14 años. Según mencionó, ‘Pili’ tenía problemas renales a causa del lupus. Debido a que era otra época, no detectaron la afección y los doctores pensaron que tenía una insuficiencia renal.

“En ese momento, el Lupus era una enfermedad que no se diagnosticaba tan fácilmente. Entonces, en un principio mi hermana empieza con problemas en riñones, le hacen una diálisis y su cuerpo seguía hinchándose, y empezó a amoratarse…No me despedí nunca y eso para mí es doloroso”, puntualizó en su momento.

Hasta ahora, la famosa ha lidiado con la pérdida de tres hermanos:

María del Pilar Castañeda

Norma Castañeda

Jorge Castañeda

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