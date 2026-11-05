Mónica Castañeda de luto: La conductora de Ventaneando se entera de la muerte de su hermano minutos antes de grabar

En medio de la conmoción por la muerte de la actriz María Alicia Delgado, el programa ‘Ventaneando’ da a conocer el sensible fallecimiento de Jorge Castañeda, hermano mayor de Mónica Castañeda. ¿La conductora estuvo presente? Así fue el anuncio.

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Ventaneando anunció la muerte del hermano de Mónica Castañeda / Redes sociales

¿Cómo fue que ‘Ventaneando’ anunció la muerte del hermano de Mónica Castañeda?

Durante la emisión de este 5 de noviembre de ‘Ventanando’, Pedro Sola hizo una pausa para informar de la muerte del hermano de su colega, Mónica Castañeda. Al parecer, el deceso habría ocurrido el 4 de noviembre.

Según dijo, estaban a punto de grabar unos promocionales para la época navideña cuando un familiar le habló a Castañeda para notificarle lo que pasó. Sola indicó que fue “un shock” para la también periodista, quien se habría retirado rápidamente para estar junto a su familia.

Pedro Sola “Ayer estábamos en un momento de entrar a grabar unos promos para fin de año cuando, de repente, Mónica Castañeda recibió una llamada en donde le informaron que uno de sus hermanos mayores falleció. Fue un shock para ella y para nosotros también porque todo estaba perfecto y, de repente, ocurrió esto”.

Sin dar detalles sobre la causa, Pedro le mandó sus sinceras condolencias a Mónica, al igual que lo hicieron el resto de los presentes.

“Admirando la fortaleza que Mónica siempre tiene de regresar al trabajo y de pararse frente a las cámaras y hacer lo que sabe hacer porque este año ha sido de pérdidas para ella y su familia. Un abrazo enorme”, dijo Rosario Murrieta.

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La reacción de Mónica Castañeda ante la muerte de su hermano

Hasta el momento, Mónica Castañeda no se ha pronunciado ante la muerte de su hermano. Desafortunadamente, esta no es la primera pérdida que sufre en este año. Hace algunos meses, también se vistió de luto por su hermana.

En aquel entonces, las redes sociales del programa ‘Ventaneando’ publicaron un emotivo mensaje de apoyo para la presentadora.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica. Les deseamos fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.⁣ Descanse en paz”, escribieron.

Si bien no se saben las causas, Linet Puente llegó a mencionar en su momento que Norma, de 61 años, llevaba “un tiempo enferma”.

Mónica Castañeda no se ha pronunciado ante la muerte de su hermano / Redes sociales

¿Cuántos hermanos tiene Mónica Castañeda, conductora de ‘Ventaneando’?

Pese a ser una de las conductoras más queridas de México, Mónica Castañeda ha sido muy reservada en cuanto a temas familiares. Llegó a mencionar que tiene varios medios hermanos por parte de su papá, Jorge Castañeda.

“Yo tengo medios hermanos; mi mamá era su segundo matrimonio. Sí, claro (que tengo relación con mis hermanos mayores)”, mencionó en una entrevista.

Cuando el señor se casó con su madre, tuvieron dos hijos más, incluyéndola a ella. Su hermana biológica, quien llevaba el nombre de María del Pilar, murió cuando apenas tenía 14 años. Indicó que ‘Pili’, como le decía cariñosamente, fue diagnosticada con lupus, una enfermedad que afecta principalmente los riñones.

“La primera lección cuando se fue mi hermana fue esto de que no le decimos ‘Te quiero’ a la gente que queremos, porque yo, independientemente de que era una adolescente, estaba segura de que la iba a ver a la siguiente semana, entonces nunca le dije ‘Te quiero’”, manifestó en una ocasión.

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