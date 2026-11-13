Nieto de María Victoria, exvocalista de famosa banda, habla del presunto acoso de excolaborador: “Jamás me contó”

De manera paralela a la polémica que incluye a Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, por presunto abuso sexual, otra reconocida figura del espectáculo es señalada por una situación similar.

Una famosa banda mexicana se separó de manera repentina hace solo unos meses, en medio de una crisis en la que uno de sus integrantes fue señalado de presuntamente acosar y abusar de varias mujeres. Las acusaciones alcanzaron a los demás integrantes, no por su participación, en el acto, si no por mantener silencio.

Integrante de banda mexicana señalado por presunto acoso / Canva

¿Qué agrupación se separó por presunto acoso de su vocalista?

La repentina separación de la agrupación Daniel, me estás matando, dejó sorprendidos a sus seguidores y colegas, pues eran uno de los grupos más conocidos en la escena nacional.

De manera abrupta, la banda anunció en mayo de este 2026 que el proyecto llegaba a su fin. Desde ese momento las especulaciones no se han detenido, y ya se manejaba la posibilidad de que Iván de la Rioja estuviera envuelto en una delicada polémica.

Otro de los conocidos exintegrantes es Daniel Zepeda, nieto de la primera actriz María Victoria. Fue así que su aventura musical se vio interrumpida. ¿Qué se reveló recientemente?

Te puede interesar: Lizbeth Rodríguez revela que sufrió acoso por parte de las parejas de su mamá: “Toda mi vida he sufrido”

Agrupación “Daniel, me estás matando” / Redes sociales

Acusan a Iván de la Rioja de presunto acoso a diferentes mujeres

Un perfil fue creado recientemente en Instagram, el cual, está titulado "@ivandelarioja.testimonioss” dicha comunidad tiene como objetivo visibilizar casos en los que señalan a Iván de la Rioja de acosar sexualmente a varias mujeres:

El objetivo de este espacio es visibilizar los testimonios sobre el músico Iván de la Rioja/DJDIAVLO/Fernando Martínez. Exponer estas situaciones alertará a quienes le rodean y prevendrá posibles futuras víctimas, además de darle voz a quienes ya sufrieron abusos por parte de él a través de los años. IG: ivandelarioja.testimonioss

Diversos comentarios han llegado a la publicación, tanto de presuntas víctimas, como de personas que muestran su apoyo a aquellas denunciantes:



“ Denuncien, que se haga justicia ”,

”, “ Iván, me estás acosando ” y,

” y, “ Sal a dar la cara, güey ”.

Mientras esto sucedía, muchos pedían que Daniel rompiera el silencio a la situación, pues creían que estaba vinculado a la polémica.

Lee: Exestrella infantil confiesa acoso y abuso que sufrió cuando era menor de edad: “Nunca se sana del todo”

Un video para aclarar lo que el comunicado no resolvió

Un día después de hacerse viral la publicación en contra de Iván de la Rioja, David Zepeda compartió un comunicado en la cuenta oficial del dúo, pero la reacción del público no fue la esperada: hubo críticas y surgieron numerosas preguntas. Por ello decidió grabar un mensaje más extenso.

En el video reconoció que quedaron “ muchas cosas inconclusas ”, aunque consideró natural y válido que la gente cuestionara. También explicó que la separación del proyecto musical obedeció a “muchas razones”, entre ellas actitudes y dinámicas que ya no funcionaban en la vida laboral y personal de ambos.

Admitió que sabía que De la Rioja tenía “situaciones maritales” y que hablaba con otras personas, pero afirmó que nunca conoció detalles de lo que hoy se denuncia:

No sé qué sucedió en su celular. No sé qué sucedió en este cuarto. Él jamás me contó ‘hice tal cosa con esta menor de edad…’. Sabía que tenía situaciones maritales o que hablaba con gente, (...), pero definitivamente nunca me dijo lo que hacía y que estaba lastimando a estas víctimas de una forma que se me hace muy triste y repruebo. Daniel Zepeda

En cuanto a por qué tardo tanto en hablar del tema, Zepeda explicó que, por tratarse de información delicada y sensible, son las personas afectadas quienes deben decidir cómo, cuándo y por qué hablar. Dijo que no le correspondía referirse a casos que no le pertenecen.

Tal vez te interese: Hijo de Ramón Ayala es señalado de acoso sexual a sus extrabajadores, ¿exhiben pruebas? “No son bromas”