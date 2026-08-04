Paola Durante reaparece tras pedir ayuda para la operación de su papá y aclara su estado de salud | VIDEO

Hace algunos días, Paola Durante publicó un video hablando sobre la reciente crisis de salud de su papá. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’ contó las complicaciones que ha enfrentado para que él reciba atención médica.

Tras mucha incertidumbre, la actriz reaparece y revela qué ha pasado desde que expuso la situación de su progenitor. ¿Sí logró operarse? Esto fue lo que reveló.

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Paola Durante dijo que su papá tenía un tumor cerebral / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué le pasó al papá de Paola Durante, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’?

De acuerdo con Paola Durante, a su papá le detectaron un tumor cerebral que le ha causado muchas complicaciones de salud. Señaló que el hospital no quería recibirlo en un principio, pese a que estaba convulsionando.

Aunque al final sí lo ingresaron, no le pudieron realizar la cirugía que necesitaba. Según le explicaron, el centro no contaba con los materiales suficientes para proceder. De igual forma, el médico que se iba a encargar de la operación le dijo que no quería arriesgarse a que, tras el procedimiento, el señor quedara paralítico.

Posteriormente, fue trasladado a otra clínica, donde supuestamente le impidieron verlo por varios días. No fue hasta que el paciente suplicó ver a sus hijas que permitieron el acceso.

A raíz de todo esto, pidió ayuda a sus seguidores para poder operarlo en un hospital particular, alegando que el estado médico de su progenitor no era nada alentador.

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Paola Durante realizó un video hablando de la salud de su papá / Redes sociales/Mezcalent

El actual estado de salud del papá de Paola Durante

En la más reciente emisión de ‘De primera mano’, Paola Durante, quien hace poco se vio en controversia por el documental de Paco Stanley, dio más detalles sobre el estado médico actual de su papá.

La celebridad narró que, afortunadamente, su progenitor sí pudo operarse. Señaló que el video fue clave para que la cirugía se lograra, ya que sus palabras llegaron a oídos de las personas indicadas.

“Lo tuve que hacer para ver si alguien me ayudaba. Afortunadamente, un chico al que le dicen ‘el Banano’ me llamó y me dijo: ‘Tenga el contacto’. Me comuniqué con Claudia Fonseca, que era de comunicación social. Ella estuvo al pendiente y me dijo: ‘Tranquila, no te preocupes. Te vamos a apoyar en el hospital civil. Lograron subirlo a piso…después lo iban a operar con un neuronavegador, pero necesitaban instrumentos carísimos. Ya no teníamos dinero. Afortunadamente, la fundación del hospital nos aportó algo de dinero. Le pedí a una tía y lo solucionamos”. Paola Durante

Si bien dijo que sus amigos y varios fans se ofrecieron a darle dinero, admitió que le daba mucha pena aceptar la propuesta y por ello buscó la manera de solucionarlo.

Señaló que el médico que lo operó era uno de los mejores: “Lo meten a cirugía, sale y nos dicen: ‘No va a poder hablar. La cirugía fue un éxito, pero no va a poder hablar’. Mi papá sube, ve a mi hermana llorar y ve a las enfermeras emocionarse y mi papá dijo: ‘Puedo hablar’. Fue hermoso”, indicó.

Finalmente, dejó claro que su papá salió “perfecto” de la operación, algo que hasta el mismo doctor calificó como un “milagro”. Y es que el señor hasta “quería correr” y seguir con sus actividades diarias: “Mi papá está muy bien. Ya está en casa, en recuperación. Yo feliz porque hice todo para salvar su vida y lo logré. Gracias a todos”, puntualizó.

¿Cómo fue el intento de asalto a Paola Durante durante la crisis médica de su papá?

Durante la conversación, Paola Durante mencionó que había sido víctima de un intento de robo durante su estancia en Guadalajara. Todo sucedió a la salida del hospital donde su papá estaba siendo atendido.

“Nos dijeron que a mi papá lo iban a dar de alta el domingo. Entonces pensamos que era el lunes. Me fui corriendo a la camioneta. Cuando salgo del autolavado, estoy pidiendo el taxi. Un chavo pasa y me quiere arrancar el celular. No me logró quitar el celular… gracias a Dios no pasó a mayores”, indicó.

Aunque admite que fue una situación muy difícil, dijo haber aprendido muchas cosas, entre ellas, valorar más a la gente que está a su lado y ver que el amor “lo puede todo”.

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