Pascacio ‘N’ vuelve a prisión preventiva, Sarah Nichols rompe el silencio: “Me ha hecho fuerte”

Hace 5 años, Sarah Nichols denunció a Pascacio ‘N’ por el presunto delito de violación agravada durante el rodaje de la serie Guerra de vecinos. El pasado martes 9 de junio, el actor regresó a la cárcel.

La actriz nos contó lo duro que ha sido enfrentar este largo proceso: “Ahorita me siento tranquila y segura, pero no estoy bien. No quiero vender la ilusión de que esto pasa y ya. Afecta en todos los ámbitos de mi vida, pero busco sacar algo positivo de todo lo que ocurre, porque así quiero vivir”.

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Pascacio ‘N’ volvió a prisión preventiva tras las acusaciones de Sarah Nichols. / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál es la situación legal actual de Pascacio ‘N’?

Sobre la situación actual que enfrenta el presunto agresor, nos dijo: “Le dieron 6 meses de prisión preventiva oficiosa, lo cual me tiene mucho más tranquila. A pesar de que ha sido muy tardado el proceso, 5 años, seguimos en el primer paso, que está vinculado a proceso y tendrá 2 meses de investigación complementaria. Él es culpable y espero que pronto las decisiones de las autoridades reflejen eso que viví y que haya justicia”.

“Mucha gente no tiene fe en el sistema legal. Ha habido muchos casos de corrupción en los que el culpable no llega a enfrentar la justicia y las consecuencias. Yo tengo fe en que sí lo vamos a lograr”. Sarah Nichols

La actriz puso la denuncia en octubre de 2021. Él estuvo 11 meses en la cárcel y salió libre. “Está bien que él use todos los recursos que le ofrece la ley. Está en su derecho, pero cada juez me ha dado la razón. Me dicen: ‘Sarah, con todo lo que nos has contado y demostrado, está muy claro que estás diciendo la verdad’”.

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Pascacio ‘N’ volvió a prisión preventiva tras las acusaciones de Sarah Nichols / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo se sintió Sarah Nichols tras ver a Pascacio ‘N’?

Ahora que lo volvió a ver, ¿qué sintió? “Me afecta mucho. Había acudido a todas las audiencias desde un cuarto separado del tribunal, donde ves todo y esta fue la primera vez que me sentí preparada para estar presente en un extremo, con mis 2 abogados, y él del otro lado”.

“Lo tomé como un paso positivo en mi sanación. Al final de la audiencia, cuando le dijeron que debía estar en la cárcel, me levanté con mis abogados para salirme y me preguntaron: ‘¿Cómo te sientes?’, y dije: ‘Lo estoy procesando’. Como que no reaccioné de inmediato. Quise ver que se lo estaban llevando para digerir que es de verdad”.

Recordó cuando lo conoció, en octubre de 2020: “Fue un viernes en el set de rodaje. Era un actor desconocido para mí. Era un ambiente completamente laboral, a media pandemia, estábamos con muchísimos temas de precauciones”.

A los 2 días fue cuando sufrió el ataque. Sarah invitó a sus compañeros de la serie a la terraza de su casa para convivir al aire libre. “La segunda vez que lo vi sucedieron los hechos… Por cuestiones, y por proteger el proceso legal, el primer juez nos informó que no teníamos permiso de platicar detalles. Ha sido un proceso muy duro que se vive en soledad, en privado. Agradezco a los medios de comunicación por ser escuchada con respeto y empatía”.

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Pascacio ‘N’ volvió a prisión preventiva tras las acusaciones de Sarah Nichols / Redes sociales y canva

¿Cómo reaccionó la producción ante la denuncia de Sarah Nichols?

Ella siguió trabajando y, cuando habló con la producción, le dieron la espalda. “Para mí fue muy doloroso por la producción, pues dijeron que eran conscientes de la violencia y acoso en el medio. Cuando conté lo que viví estaba temblando, llorando, con miedo, esperando a que fueran a rescatarme de alguna manera, y no, al contrario. Fue traumático que a las primeras personas a quienes acudes pensando que te van a ayudar no lo hagan”.

“El showrunner se acercó conmigo y me dijo muy casual: ‘¿Es cierto que te violó?’. Lo volteé a ver y le dije: ‘Vuélvemelo a preguntar, pero solo si estás preparado para que te diga la verdad…’, y le conté todo con lujo de detalles, porque pensé me iba a ayudar y proteger, pero no fue el caso”.

La producción vio por sus intereses. “Los sentí como: ‘Ya tengo esta información para proteger mi trabajo, reputación y proyecto’. Al año iba a ser la segunda temporada. No me hablaron. Sabían perfectamente lo que había hecho él y lo contrataron. Protegieron a un violador. Callaron y lo premiaron. Como si yo fuera el problema en vez de quien cometió el delito”.

“Pensé que el proyecto era una de las mayores bendiciones que me podía estar tocando en plena pandemia, pero se convirtió en una pesadilla, no es exageración. En cuanto terminé el rodaje me fui del país (a EU). Pude escapar físicamente, pero la distancia no necesariamente trae paz. Lo que vives te lo llevas adondequiera que vayas, y lo tuve que procesar y enfrentar”.

Fue así como decidió denunciar.

“Me ha hecho fuerte y sacado la resiliencia. Sola no hubiera podido. Denunciar fue de las cosas más aterradoras. Lograr hacer lo que te da miedo es como demostrarte a ti misma que sí puedes hacer cosas difíciles”. Sarah Nichols

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Pascacio ‘N’ volvió a prisión preventiva tras las acusaciones de Sarah Nichols / Redes sociales

¿Cómo ha sido el proceso de Sarah Nichols tras la denuncia contra Pascacio ‘N’?

Sus temores: “Tenía miedo de qué iba a pensar mi familia, mi pareja, los siguientes productores con los que iba a trabajar. No sabía si me iba a perjudicar. Me ha hecho desprenderme mucho del qué dirán. Yo sé lo que ocurrió, lo que viví y es verdad. Es liberador”.

El apoyo psicológico y estar medicada fue fundamental. “Muchísimo, y no quiero ocultarlo, porque no sé qué me hubiera pasado si lo hubiera intentado enfrentar sola. No estaría aquí. Caí en una depresión profunda. Me tomó mucho tiempo regresar a ser un humano existiendo en la sociedad de manera normal”.

Enfatizó sobre la importancia de la ayuda psicológica para víctimas de violencia sexual. “No sabemos cómo enfrentar este proceso y sentimos que somos las únicas que lo han pasado: Culpa, confusión, miedo, aislamiento, ansiedad, coraje, tristeza y cosas muy fuertes”.

“El medicamento también me salvó la vida. Si no creen en terapia, creen que pueden solas, es válido, lo respeto, pero les comparto que yo nunca había tenido apoyo psicológico y de medicamento, y tenerlo hizo una gran diferencia”. Sarah Nichols

Pascacio ‘N’ ha declarado que es una campaña en su contra, que mantenían una relación sentimental, cosa que Sarah ha desmentido: “Claro, ¿qué iba a decir? Es muy difícil para mí escuchar todas las mentiras que dice, pero sabe que es culpable, no lo quiere reconocer, y claro que va a mentir e inventar. Ojalá él pudiera reconocer lo que hizo”.

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Pascacio ‘N’ volvió a prisión preventiva tras las acusaciones de Sarah Nichols / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Sarah Nichols consideró arreglar las cosas con Pascacio ‘N’?

Sobre si en algún momento él quiso arreglar las cosas, dijo: “Este hombre no toma ninguna responsabilidad por lo que ha hecho… No quiero asumir lo que vaya a decir o hacer, pero de momento no veo el menor arrepentimiento e intento de disculparse, ni siquiera lo reconoce”.

Decide alzar la voz para que no haya más víctimas: “Cuando hay agresión no afecta solo a una persona, sino a todo tu entorno. Conozco a otras mujeres que, por los traumas sexuales, tienen miedo y no disfrutan, porque no solamente es el abuso, te están rompiendo. Me siento afortunada de haberme topado y encontrado a personas en mi vida que aman de manera maravillosa, pura, y me comprueban que el amor con respeto y sin violencia sí existen”.

Manda un mensaje a todas las mujeres que pasan por lo mismo: “Mi terapeuta me dijo: ‘Las víctimas no denuncian cuando quieren, denuncian cuando pueden’. Hasta que no sentimos la fortaleza, la red de apoyo, el dinero, la seguridad física, lo hacemos. No quiero culpar a las que no han podido hablar, las entiendo. Necesitas tener una psicóloga, un abogado, una amiga o a alguien cercano. Que sientan que si denuncian no las van a venir a matar, porque también está el temor a las represalias”.

Para concluir, nos dijo: “El proceso ha sido muy largo, pero estamos dando pasos hacia delante. No sé cuál vaya a ser el resultado y tengo que vivir con la posibilidad de que a mi violador lo dejen libre. Hablar me ha ayudado a sanar”.

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Kate del Castillo tuvo una relación con Pascacio ‘N’. / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿En qué otros escándalos estuvo involucrado Pascacio ‘N’?

Vanessa Bauche

En 2021, la actriz interpuso una denuncia legal en su contra por delitos contra la dignidad, acoso y abuso sexual. Los hechos también ocurrieron en 2020, durante las grabaciones de Guerra de vecinos.

Verónica Toussaint

Con la conductora y comediante mantuvo una relación sentimental que se llegó a describir como “tormentosa” y marcada por episodios de violencia física y psicológica.

Irán Castillo

También fue pareja de la actriz, y ella ha aceptado que a su lado sufrió violencia psicológica. Además, le ha brindado su apoyo a Sarah y Vanessa ante sus acusaciones.

Andrea Rodríguez

En noviembre de 2021, la joven dio una entrevista a Chisme no like y denunció al actor por supuesta violación, golpearla, amenazarla y hostigarla por 8 años junto con su tío abogado.

Ivonne Montero

En 2016, anduvo con la actriz, y aunque no la agredió físicamente, ella lo señaló de tener problemas de celos y con el alcohol, por lo que puso un alto a tiempo y lo dejó.

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Más escándalos de Pascacio ‘N’. / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es Sarah Nichols?

Es originaria de Ámsterdam, Países Bajos. Su formación académica en artes escénicas la realizó en EU.

Inició su carrera en 2006 y ¿ha participado tanto en películas extranjeras como nacionales, tales como Michael Clayton (2007), El eco del miedo (2012), Yo quiero a Eva (2012), 12 Rounds (2016), Treintona, soltera y fantástica y Bienvenido a la familia (2026), por mencionar algunas.

En 2021 dio vida a “Montse” en Guerra de vecinos y posteriormente la vimos en las series: Amores que engañan (2023), Bandidos y 40 y 20 (ambas en 2024).

¿Quién es Pascacio ‘N’?

Actor originario del estado de Chiapas. A los 16 años llegó a la CDMX para estudiar Derecho.

En el primer semestre recibió la invitación para participar en un casting para un cortometraje y se quedó en el papel. Así comenzó su carrera como actor.

En cine ha participado en varias películas, entre ellas: Colosio, el asesinato (2012), Cinco de mayo: la batalla (2013), Rambo: The last blood (2019 al lado de Sylvester Stallone) y Sincopa (2023).

En series de TV, lo hemos visto en: El torito (2015), Rosario tijeras 2 (2016-2017), 40 y 20(2016-2017), Los pecados de Bárbara (2020), Falsa identidad (2020-2021) y Guerra de vecinos (2021), entre otras.

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