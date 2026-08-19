Patricio N vuelve a la Fiscalía tras ser acusado por su exesposa de violencia psicológica: ¿Qué se resolvió?

Patricio ‘N’ tiene una polémica con su expareja, Aurea Zapata, y este 19 de agosto el actor y director se presentó en la Fiscalía del Poder Judicial para hacer frente a la serie de acusaciones que tiene en su contra. A la salida, Patricio rompió el silencio. ¿Qué dijo?

Patricio N denunciado por Aurea Zapata / Francisco Mancera y Estefanía Ramírez

¿De qué acusaron al actor y conductor Patricio ‘N’?

La controversia alrededor de Patricio ‘N’ se remonta a 2021, cuando su expareja, Aurea Zapata, interpuso una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar. Dentro del proceso también surgieron señalamientos relacionados con un supuesto abuso hacia sus hijas, situación que llevó el caso ante las autoridades.

Luego de que las acusaciones salieran a la luz, Patricio ‘N’ rechazó los señalamientos y aseguró que la denuncia estaría relacionada con problemas personales entre ambos. Según su versión, el conflicto habría surgido después de que presuntamente descubrió una infidelidad.

El caso permaneció sin novedades públicas relevantes hasta abril de 2024, cuando se dio a conocer que se había girado una orden de aprehensión en su contra. No obstante, el conductor no fue detenido, ya que su equipo legal promovió un amparo que le permitió continuar el proceso en libertad. ¿Qué pasó ahora?

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Patricio ‘N’ acusado por su esposa / Redes sociales

¿Qué pasó en la audiencia de Patricio ‘N’ HOY 19 de agosto de 2026?

Patricio ‘N’ reveló que la audiencia de hoy correspondía a la primera denuncia realizada por su expareja, Aurea Zapata, hace más de cuatro años sobre un presunto delito de violencia psicológica.

El actor decidió aclarar que esto no tiene nada que ver con otros señalamientos relacionados a sus hijas, algo que surgió en medios en semanas recientes:

Aquí las dos niñas, mis hijas, no tienen absolutamente nada que ver con esa denuncia de hace casi cinco años. Patricio ‘N’

Patricio N / Redes sociales

Por otro lado, se dijo sorprendido ante la decisión de la Fiscalía de cancelar la audiencia y de que un día antes se definiera un cambio de juez y más aún, la ausencia de la “supuesta víctima”, según Patricio:

Lo que nos llama poderosamente la atención, es que haya ocurrido esto en las últimas horas, pero lo más importante (...) ¿Dónde está la supuesta víctima? La que me denunció, que tenía ella que estar aquí presente. ¿Por qué no está? Patricio ‘N’

El abogado de Patricio ‘N’ aseguró que ella estaba citada, incluso 30 minutos antes, pero al llegar al edificio, se enteraron que la audiencia se había cancelado. Por tanto, no apareció representación y tampoco la propia presunta víctima.

Su abogado prevé que tras este cancelación de audiencia, haga que el proceso pueda iniciarse hasta enero de 2027.

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¿Cómo reaccionó Patricio ‘N’ a la cancelación de su primera audiencia?

Tras hablar de lo ocurrido, Patricio ‘N’ expresó su molestia ante esta situación, ya que él y su equipo ya se encontraban preparados para defenderse y probablemente ganar, pero este cambio de planes no le pareció bueno:

Cuando recibes una denuncia hace cuatro años y 10 meses, una cobarde denuncia de hechos falsos. (...) Fue hasta noviembre de 2025 que nos notifican y nos ratifican el nombre del juez y la fecha, hora y sala. 19 de agosto que es hoy, de 2026. (...) Nueve meses de espera. Patricio ‘N’

Patricio ‘N’ asegura que todo su equipo ya estaba preparado, y que tenían todo para demostrar que había sido denunciado “cobardemente” con hechos falsos, además de que la contraparte ha cambiado de abogado en varias ocasiones.

También hablo de una presunta prueba psicológica realizada a la víctima, en la que el resultado sería favorable para ella, pero el actor asegurando que estaría “contaminado":

Una evaluación de un dictamen psicológico hecho por la Fiscalía, completamente contaminado, hecho a modo, hecho totalmente de manera ilegal. Y que nosotros tenemos la prueba para demostrarle al juez que esa evaluación psicológica no tiene nada que ver con lo que dice ella que ocurrió de ese supuesto delito de violencia familiar, psicológica. Patricio ‘N’

Ahora solo queda esperar a la nueva fecha, al nuevo horario y a la nueva asignación del juez. Patricio ‘N’ tachó de “sospechoso” este momento y espera que las cosas marchen a su favor.

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