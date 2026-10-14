Penélope Menchaca arremete contra su ex y padre de sus hijas por ausencia: ¿Sin manutención? “Él lo va a pagar”

Un fuerte testimonio fue compartido por Penélope Menchaca hace apenas unas horas, en el que aseguró estar viviendo una complicada etapa por la ausencia de su expareja y padre de sus hijas. Ahora, lanza un fuerte mensaje y muchos creen que se trata de una presunta amenaza. ¿Qué dijo?

Penélope Menchaca molesta por situación de su expareja / Captura de pantalla

¿Cómo ha sido para las hijas de Penélope Menchaca, vivir sin su padre?

Al participar en una conversación en el programa Hoy día, Penélope Menchaca, quien peleara con Oriana Marzoli en plena transmisión en vivo, habló de la ausencia de su expareja en la vida de sus hijas, pues su papel dentro de la familia fue casi nulo.

Según su opinión, fue mejor para ella, pero malo para sus hijas, que su ausencia haya existido:

Para bien mío, para mal de mis hijas, el papá de mis hijas nunca existió. Cuando yo hablo mal de él es porque ellas ya se dieron cuenta de lo que es. Jamás en la vida se preocupó por ellas, jamás en la vida ni siquiera les mandó un mensaje, el WhatsApp es gratis, no les manda mensajes, no les habla, nada. Penélope Menchaca

Menchaca fue insistente en decir que no ha habido ninguna intención por parte de su expareja de poder ponerse en contacto con sus hijas.

Te puede interesar: Penélope Menchaca rompe en llanto EN VIVO; recuerda la desgarradora muerte de su nieto: “Los peores meses”

Penélope Menchaca arremete contra su expareja / Redes sociales

¿Penélope Menchaca lanza amenaza por la nula manutención del padre de sus hijas?

Uno de los puntos más estremecedores del testimonio de Penélope Menchaca (quien sufriera la muerte de su nieta) fue la explicación de por qué nunca reclamó apoyo económico.

Para la conductora, la decisión tuvo una lógica clara: creer que las consecuencias de la ausencia no se miden en dinero si no en un tipo “karma”:

Está completamente perdido, pero yo jamás le peleé un centavo y te voy a decir por qué, porque yo creo que él lo va a pagar en su vida y él lo ha pagado con mis hijas que no lo quieren ver. Penélope Menchaca

Menchaca reafirmó su rol como madre “solitaria” y se dijo contenta por haber vivido la maternidad de esa forma: “ Yo soy mucha madre para mis hijas, y la única que se va a fregar por ellas en esta vida soy yo ”, concluyó Penélope.

Lee: Penélope Menchaca habla del amor a 20 años de matrimonio

¿Quién es Penélope Menchaca y cuál es su trayectoria?

La conductora Penélope Menchaca, desde su juventud, formó parte del grupo musical “Las nenas”, donde estuvo cerca de una década, antes de dar sus primeros pasos como presentadora.

Tras mudarse a Los Ángeles en 1999, su gran oportunidad llegó en 2004, cuando Telemundo la eligió para conducir 12 corazones, un programa de citas que combinaba astrología y juegos.

Más tarde condujo Confidencias con Penélope y El poder del amor, para después regresar a México como figura del Venga la Alegría.

Desde finales de 2022 forma parte de Hoy día, y también es autora de un libro que habla sobre la sexualidad. Según contó Penélope Menchaca en algún momento, pensó en retirarse del medio por varios fracasos que vivió.

Tal vez te interese: Penélope Menchaca cuenta entre lágrimas por qué salió de Venga la Alegría