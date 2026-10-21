Poncho Herrera comparte FOTOS desde el hospital y causa preocupación, ¿cuál es su estado de salud?

Tras la muerte de Lua Blanco, quien participó en la versión brasileña de ‘Rebelde’, Alfonso Herrera, a quien muchos recuerdan por su actuación en la edición mexicana del melodrama, enciende las alarmas al compartir unas fotos desde el hospital. ¿Qué fue lo que le pasó? Te contamos todo lo que se sabe.

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La salud de Poncho Herrera ha causado preocupación / Mezcalent

El estado de salud de Poncho Herrera HOY, miércoles 21 de octubre

Unos meses después de su reencuentro con Martha Higareda, Poncho Herrera usó su Instagram para publicar una serie de fotos en las que se le puede ver en el cuarto de un hospital. En una de ellas se le puede ver portando la bata típica de un paciente y acostado en la cama.

Sin dar muchos detalles sobre lo que le está pasando, el actor acompañó su post con el siguiente mensaje: “Octubre, nunca cambies, vales 1000”.

Pese a que no dijo mucho, los fans intuyen que pudo haber sido por la lesión en su rodilla izquierda. Y es que, en otra imagen, se le puede ver con una pierna vendada y usando una almohadilla para reducir el dolor en la rodilla.

Por supuesto, el post se llenó de comentarios positivos deseándole una pronta recuperación. Incluso algunos fans aprovecharon la situación para bromear un poco. Estos son los comentarios que se podían leer:

“Pronta recuperación, amigo”

“El verdadero ‘me chin… la rodilla’”

“Que te sigas recuperando”

“Leer el caption con voz de Mía, un hecho”

“Te queremos”

Hasta ahora, no ha habido más actualizaciones sobre el estado médico de Herrera. En tanto que fans, incluidos algunos colegas como Omar Chaparro y Ricardo Pérez, no han dudado en solidarizarse con él en ese momento tan particular.

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¿Poncho Herrera fue operado de emergencia?

Según información extraoficial, Poncho Herrera presuntamente se habría sometido a una tercera cirugía en la rodilla por una lesión que sufrió hace más de 10 años. Incluso, se viralizó un mensaje que presuntamente él había escrito días antes que dice: “La tercera es la vencida… Bendita rodilla”.

Cabe destacar que el histrión ya había hablado de este problema anteriormente. En 2025, relató que había sufrido una “lesión de ligamento cruzado anterior” en una de sus rodillas hace 10 años. Dijo que, en ese entonces, fue hospitalizado y los doctores le “pusieron el ligamento” y arreglaron los meniscos.

También admitió que el proceso de rehabilitación puso a prueba su paciencia, ya que lo describió como un “proceso largo”.

Poncho Herrera tuvo una lesión hace más de 10 años / Mezcalent

¿Qué es una “lesión de ligamento cruzado anterior”, razón por la que Poncho Herrera habría sido operado?

De acuerdo con información de diversos sitios médicos, la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió Poncho Herrera es “el desgarro o esguince de ese ligamento, que es una de las bandas resistentes de tejido que ayudan a conectar el hueso del muslo, conocido como fémur, con la tibia”.

Suele producirse en prácticas deportivas, comúnmente cuando se quiere cambiar de dirección o detenerse de manera abrupta. Este tipo de desgarros suele afectar más a los futbolistas.

Muchas personas que han experimentado esto refieren que escuchan un “chasquido” en la rodilla y posteriormente sienten mucho dolor. Les cuesta caminar y mantenerse de pie. De igual forma, la zona afectada se hincha.

El tratamiento incluye cirugías y un largo proceso de rehabilitación. Entre las secuelas se incluye un mayor riesgo de desarrollar osteoartritis en la rodilla.

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